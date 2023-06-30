На Сибирском транспортном форуме представили перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска

— Сибирский транспортный форум — это важное событие в жизни всей транспортной отрасли страны. На форум в Новосибирск приезжают сотни участников и наших партнеров из российских регионов и других стран. Например, сегодня я провел встречу с представителем Беларуси, — рассказал на открытии форума мэр города Анатолий Локоть. — Мэрия Новосибирска представила на выставке стенд, посвященный перспективам развития дорожно-транспортной сети города. Основная задача, которую нам предстоит решить в будущем, — избавить город от пробок.

На Сибирском транспортном форуме в рамках выставки «Современный транспорт и инфраструктура» мэрия Новосибирска обозначила перспективы развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Мосты и развязки

О планах по решению проблем с пробками мэр Анатолий Локоть на форуме рассказал помощнику президента РФ Игорю Левитину и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. В частности, в Новосибирске планируется построить 6 дополнительных развязок.

Площадь Будагова (ул. Большевистская – ул. Ипподромская) . Эта развязка будет оформлена и введена в эксплуатацию в рамках реализации проекта по строительству четвертого моста через Обь.

. Эта развязка будет оформлена и введена в эксплуатацию в рамках реализации проекта по строительству четвертого моста через Обь. Речной Вокзал (ул. Большевистская – Октябрьский мост) . Строительство этой развязки позволит увеличить пропускную способность ул. Большевистской на участке от ул. Маковского до Октябрьского моста (стоимость 2,5 млрд рублей). Съезд со стороны путепровода в створе с ул. 2-я Обская позволит обеспечить бессветофорное движение в сторону Академгородка и ликвидировать левые повороты (6,8 млрд рублей).

. Строительство этой развязки позволит увеличить пропускную способность ул. Большевистской на участке от ул. Маковского до Октябрьского моста (стоимость 2,5 млрд рублей). Съезд со стороны путепровода в створе с ул. 2-я Обская позволит обеспечить бессветофорное движение в сторону Академгородка и ликвидировать левые повороты (6,8 млрд рублей). Ул. Восход – ул. Зыряновская и ул. Ипподромская – ул. Зыряновская . Эти развязки позволят перераспределить автомобильные потоки, в настоящее время проходящие по Большевистской (2,4 млрд рублей).

. Эти развязки позволят перераспределить автомобильные потоки, в настоящее время проходящие по Большевистской (2,4 млрд рублей). Ул. Гурьевская – ул. Большевистская.

Бердское шоссе – ул. Одоевского. Эта транспортная развязка запроектирована в двух уровнях с путепроводом по ул. Одоевского над железнодорожной магистралью Западно-Сибирской железной дороги и Старым шоссе, представляет собой две органично увязанные транспортные развязки (9,9 млрд рублей).

На Х Сибирском транспортном форуме был представлен инновационный способ решения проблем с пробками — струнный рельс. По словам представителя компании UST Inc Арсена Бабаяна, это легкая рельсовая эстакада, по которой в автоматическом режиме двигаются подвижные составы. При этом она не занимает дорожную сетку.

— Технические специалисты НГТУ активно взаимодействуют и знают о проекте наших белорусских друзей, о струнном транспорте. Мы с коллегами сделали определенные проработки по поводу применения этого инновационного вида транспорта: для связи удаленных жилых массивов со сформировавшимися развязками, с метро и в части перехода преград без строительства мостов, например через реку Обь, — отметил Михаил Никулин, заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска.

Пока же схема развития улично-дорожной сети в Новосибирске предусматривает более привычные инженерные сооружения – строительство несколько мостовых переходов.

— Сейчас строится четвертый мост, также планируется построить мосты в районе Матвеевки, реки Ельцовка, в районе ул. Дуси Ковальчук, – отметил Анатолий Локоть.— Без этих мостов разрешить вопрос с объездом центра Новосибирска, а, следовательно, и снизить трафик, не представляется возможным.

Рельсовый транспорт

На данный момент в Новосибирске идет строительство новых трамвайных линий и восстановление существующей сети.

— Новая линия будет выведена к автовокзалу на Гусинобродском шоссе. Кроме того, мы модернизируем старые трамвайные пути, восстанавливаем их. В прошлом году работали в Дзержинском районе, в этом большая работа идет в Кировском районе, — говорит Анатолий Локоть. — Потребность в этом виде транспорта в Новосибирске крайне велика.

Обновление подвижного состава

В Новосибирске уже несколько лет реализуются масштабные программы по обновлению подвижного состава. В частности, город подписал контракт с АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» на поставку 58 троллейбусов с увеличенным автономным ходом «Горожанин». 9 из них пришли в регион в 2022 году, еще 49 поступит в 2024. Кроме того, по лизинговому контракту Новосибирск получит еще 120 троллейбусов. Такое количество троллейбусов позволяет ввести 5 новых маршрутов. Например, от Академгородка до аэропорта Толмачево.

Кроме того, на совместном предприятии «БКМ-Сибирь» реализуется проект по модернизации трамваев.