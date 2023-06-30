Ремонт автодорожного моста через реку Тулу завершат в середине октября

«В этом году мы ремонтируем десять мостовых переходов, этот объект входит в их число. Он имеет важное значение, так как является одним из двух выездов из Кировского района в центр левобережья и в центральную часть города – ремонт ведется на обоих направлениях в этом году. Движение здесь очень интенсивное, а износ крайне высокий – более 30 лет не было ремонта, и на тротуарной части и на подходах есть провалы. Подрядчик обещает сделать все в срок – окончание работ запланировано на середину октября, – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Так же как и на ремонте автодорог, здесь ведется независимый контроль, качество выполненных работ проверяют на всех этапах».

Ремонт автодорожного моста через реку Тулу на ул. Сибиряков-Гвардейцев проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 129,5 млн рублей. Капитальный ремонт здесь не проводился с момента ввода моста в эксплуатацию – с 1991 года.

На сегодня проведены разборка конструкций по двум полосам, замена монолитного цоколя под барьерные ограждения, ремонт проезжей части – нанесение напыляемой гидроизоляции. Интенсивное движение осложняет работу строителей, поэтому ремонт осуществляется как днем, так и ночью. Проектом предусмотрены работы по ремонту мостового полотна на тротуарах и проезжей части, перильного ограждения. После ремонта трамвайных путей силами МКП «Горэлектротранспорт» строители укрепят покрытие на них. Движение трамваев во время ремонта перекрывать не будут, все работы планируется проводить в ночное время.

Кроме того, отремонтируют железобетонные конструкции опор и пролетных строений, заменят деформационные швы, установят барьерное ограждение, укрепят конусы устоев, покрасят мост, установят шесть новых опор освещения.