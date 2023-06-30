Обновленные бани открылись в Калининском районе Новосибирска

Бани № 25 по адресу: ул. 25 лет Октября, 19 уже завтра откроют для горожан. Они в паре с банями № 23 были переданы концессионеру ООО «Объединение 24» в пользование на срок около 30 лет. Последние были открыты еще в январе 2022 года.

В обновленных банях на ул. 25 лет Октября установили новое оборудование, есть купели с аэро- и гидромассажем и сенсорная дорожка. Проектная мощность каждого отделения в среднем – 34 человека. Льготные дни сохраняются – по понедельникам и вторникам стоимость посещения 135 рублей в час. В остальные дни для пенсионеров также сделали льготный тариф – 200 рублей в час.

Всего в восстановление двух бань концессионер должен был вложить 60 млн рублей, но затраты превысили обязательства более чем на 10 млн рублей. Однако в рамках соглашения муниципалитет не возмещает риски концессионера.

В концессионных и инвестиционных программах сейчас находятся бани № 23, 24 и 25, «Сандуны Сибирь» и «Федоровские». Из невоплощенных проектов осталась пара бань – № 9 в Заельцовском районе и № 1 в Ленинском районе. Однако «Объединение 24» уже приступили к их реконструкции.

«Сейчас в управлении МБУ «Сибирячка» шесть бань. Они не работают из-за ограниченно работоспособного состояния. Вчера на комиссии по привлечению инвестиций в экономику города было принято решение о возможности привлечь в инвестиционную программу бани № 3 в Кировском районе. Мы заключаем с собственником здания договор простого товарищества, в рамках которого сумма минимального вложения – 62 млн рублей. Сейчас договор на стадии подписания. Бани № 19 в Первомайском районе, № 26 в Пашино и № 36 в Ленинском районе откроются в рамках бюджетного учреждения за бюджетные средства в течение сентября-октября», – рассказал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин.

Остается нерешенным вопрос в отношении двух бань – № 22 в микрорайоне ОбьГЭС и № 7 в Октябрьском районе. По словам Виталия Витухина, департамент рассчитывает, что первый объект заинтересует предпринимателей компактностью и самодостаточностью, а второй – большим земельным участком. Он отметил, что сейчас принимается решение разбить пары и передавать в коммерческие проекты по одной бане.

Посетить вновь открывшиеся бани № 25 по адресу: ул. 25 лет Октября, 19 можно будет уже завтра. Они будут работать с 10.00 до 23.00.