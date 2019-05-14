SMMSiberia-2019: бизнес и соцсети — как взаимодействовать?

В конференции примут участие ведущие эксперты в сфере интернет-маркетинга и руководители SMM-агентств.
Конференция пройдет уже в седьмой раз и традиционно послужит площадкой для получения актуальной информации и налаживания связей для всех, кто в той или иной степени занимается решением бизнес-задач в интернете — интернет-маркетологов, SMM-специалистов, предпринимателей и менеджеров. На ней выступят ведущие спикеры ключевых медиа-агентств и интернет-маркетологи из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. Главным организатором конференции является Максим Горбунов, ведущий SMM-аналитик и консультант по продвижению в медиа-пространстве, основатель Агентства Маркетинговых Стратегий «МАКС».
Больше 1000 участников из разных регионов Сибири специально приедут, чтобы прокачать свои знания и узнать о фишках и подводных камнях на примере реальных кейсов, познакомиться с самыми интересными приемами Digital-маркетинга и получить лайфхаки от топовых маркетологов, которые можно будет легко применить в своих проектах или бизнесе.
Традиционно около 30% участников составляют руководители и собственники бизнеса. В рамках секции для руководителей будут рассмотрены ключевые компетенции, необходимые для эффективного управления бизнес-процессами в эпоху Big-Data. Они узнают, какая роль соцсетей в digital-трансформации бизнеса, что такое KPI, ROI, CTR, CPC и зачем это нужно. Что важнее — контент или трафик, как развивать YouTube для Бизнеса в Сибири. А также — как прокачать свой личный бренд и медийнось, какие есть сходства и различия социальный сетей и другие важные темы.
Наша хит-пятерка спикеров, уже подтвердивших свое участие:
На конференции представят и другие ключевые доклады. Например, руководители познакомятся с новыми профессиями на рынке труда, о которых проинформирует Тамара Абшилава,PR-менеджер «Rabota.ru».
Юлия Магась, PR-директор «EPICSTARS» расскажет про блогеров: хайп это или все-таки эффективный инструмент для продвижения.
Анастасия Сомова, руководитель службы маркетинга «Гудлайн», (Кемерово) поведает «Как раскрыть креативный потенциал сотрудников и экономить на рекламных агентствах», а Ольга Солинюк, маркетолог, SMM и продюсериз Красноярска научит выходить из ситуации, когда у клиента нет фотографий вообще.
Также пройдут выступления и дискуссии по темам:
В этому году впервыепройдет конкурс на получение SMM-премии за лучшие региональные проекты в соц сетях. Акция будет проводиться совместно агентствами Маркетинговых Стратегий «МАКС»и «Маркетика». Для участия нужно будет представить 3–5 проектов компаний (аккаунтов в соцсетях).
Участники получат возможность познакомиться с самыми эффективными приемами digital-маркетинга и получить лайфхаки от топовых маркетологов. Главным принципом отбора выступающих является условие: все показанные ими приемы и рекомендации должны быть малобюджетными и легко применимыми.
Организаторы ждут на конференцию более 1000 профессионалов из разных регионов, которые специально приедут, чтобы прокачать свои знания и узнать новое на примере реальных кейсов.
Ещё больше о программе и конференции можно узнать на сайте: http://smmsiberia.com
и в соцсетях: https://vk.com/smmsib.
Для обсуждения сотрудничества с конференцией и получения партнёрского доступа на секцию необходимо обратиться к Максиму Горбунову, организатору конференции (тел. +7 (383) 207-81-25, max@smmsiberia.com).
Конференция SMMSiberia пройдёт 24-25 мая 2019 года по адресу Красный проспект, 161 (лофт-парк «Подземка», станция метро «Заельцовская»).
Возраст 16+
Фото: предоставлено организаторами
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