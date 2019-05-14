SMMSiberia-2019: бизнес и соцсети — как взаимодействовать?

В конференции примут участие ведущие эксперты в сфере интернет-маркетинга и руководители SMM-агентств.

Конференция пройдет уже в седьмой раз и традиционно послужит площадкой для получения актуальной информации и налаживания связей для всех, кто в той или иной степени занимается решением бизнес-задач в интернете — интернет-маркетологов, SMM-специалистов, предпринимателей и менеджеров. На ней выступят ведущие спикеры ключевых медиа-агентств и интернет-маркетологи из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. Главным организатором конференции является Максим Горбунов, ведущий SMM-аналитик и консультант по продвижению в медиа-пространстве, основатель Агентства Маркетинговых Стратегий «МАКС».

Больше 1000 участников из разных регионов Сибири специально приедут, чтобы прокачать свои знания и узнать о фишках и подводных камнях на примере реальных кейсов, познакомиться с самыми интересными приемами Digital-маркетинга и получить лайфхаки от топовых маркетологов, которые можно будет легко применить в своих проектах или бизнесе.

Традиционно около 30% участников составляют руководители и собственники бизнеса. В рамках секции для руководителей будут рассмотрены ключевые компетенции, необходимые для эффективного управления бизнес-процессами в эпоху Big-Data. Они узнают, какая роль соцсетей в digital-трансформации бизнеса, что такое KPI, ROI, CTR, CPC и зачем это нужно. Что важнее — контент или трафик, как развивать YouTube для Бизнеса в Сибири. А также — как прокачать свой личный бренд и медийнось, какие есть сходства и различия социальный сетей и другие важные темы.

Наша хит-пятерка спикеров, уже подтвердивших свое участие:

Доклад «Непрямолинейный Social» представит Арсений Ашомко , директор по развитию медиапродуктов «Вконтакте».

, директор по развитию медиапродуктов На конференции выступит Алекс Волков , SMM-аналитик, основатель и директор « SMM Маяк» , специалист по таргетированной рекламе во «Вконтакте». Он расскажет о том, что такое виртуальный охват, как работает умная лента, каких результатов можно достичь и о методиках повышения охвата за счет рекламы.

, SMM-аналитик, основатель и директор « , специалист по таргетированной рекламе во «Вконтакте». Он расскажет о том, что такое виртуальный охват, как работает умная лента, каких результатов можно достичь и о методиках повышения охвата за счет рекламы. Эксперт по платному трафику « eLama » Константин Найчуков представит типичные ошибки при запуске рекламы на Facebook и в Instagram.

представит типичные ошибки при запуске рекламы на Facebook и в Instagram. Заместитель руководителя клиентского департамента BrandAnalytics Марина Попова выступит с докладом «Соцсети в России: цифры и тренды 2018/2019. Медиапотребление в соцмедиа: интересы молодежи, видеосмотрение, рейтинг платформ распространения контента». Она же проведет мастер-класс «Аналитика соцмедиа для успешного маркетинга».

выступит с докладом «Соцсети в России: цифры и тренды 2018/2019. Медиапотребление в соцмедиа: интересы молодежи, видеосмотрение, рейтинг платформ распространения контента». Она же проведет мастер-класс «Аналитика соцмедиа для успешного маркетинга». Директор по развитию ActiveTraffic (Ingate) Николай Смирновозадачит размышлениями на тему развития новых форм рекламного продвижения в соц сетях.

На конференции представят и другие ключевые доклады. Например, руководители познакомятся с новыми профессиями на рынке труда, о которых проинформирует Тамара Абшилава,PR-менеджер «Rabota.ru».

Юлия Магась, PR-директор «EPICSTARS» расскажет про блогеров: хайп это или все-таки эффективный инструмент для продвижения.

Анастасия Сомова, руководитель службы маркетинга «Гудлайн», (Кемерово) поведает «Как раскрыть креативный потенциал сотрудников и экономить на рекламных агентствах», а Ольга Солинюк, маркетолог, SMM и продюсериз Красноярска научит выходить из ситуации, когда у клиента нет фотографий вообще.

Во второй день можно будет послушать практические кейсы, например, кейс интернет-провайдера «Сибирские сети» о том, как они стали «своими» в социальных медиа для клиентов или «Автоворонка в образовании как мощный инструмент лидогенерации. Ключевые инсайты» — кейс школы «ProEnter».

Также пройдут выступления и дискуссии по темам:

«Тренды и цифры SMM в 2019»,

«Реклама в myTarget»,

«Контент-марафон: как не выдохнуться даже спустя два года ведения сообщества»,

«KPI, ROI, CTR, CPC: что это и зачем?»,

«YouTube для бизнеса в Сибири» и др.

В этому году впервыепройдет конкурс на получение SMM-премии за лучшие региональные проекты в соц сетях. Акция будет проводиться совместно агентствами Маркетинговых Стратегий «МАКС»и «Маркетика». Для участия нужно будет представить 3–5 проектов компаний (аккаунтов в соцсетях).

Участники получат возможность познакомиться с самыми эффективными приемами digital-маркетинга и получить лайфхаки от топовых маркетологов. Главным принципом отбора выступающих является условие: все показанные ими приемы и рекомендации должны быть малобюджетными и легко применимыми.

Организаторы ждут на конференцию более 1000 профессионалов из разных регионов, которые специально приедут, чтобы прокачать свои знания и узнать новое на примере реальных кейсов.

Ещё больше о программе и конференции можно узнать на сайте: http://smmsiberia.com

и в соцсетях: https://vk.com/smmsib.

Для обсуждения сотрудничества с конференцией и получения партнёрского доступа на секцию необходимо обратиться к Максиму Горбунову, организатору конференции (тел. +7 (383) 207-81-25, max@smmsiberia.com).

Конференция SMMSiberia пройдёт 24-25 мая 2019 года по адресу Красный проспект, 161 (лофт-парк «Подземка», станция метро «Заельцовская»).

Возраст 16+

Фото: предоставлено организаторами