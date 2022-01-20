На складе компании в Купино произошел хлопок

Сегодня днем, 20 января, на складе готовой продукции ООО «Купинское мороженное» при производстве ремонтных работ сотрудниками ООО «Молочный комбинат Купинский» (на основании договора возмездного оказания услуг) морозильной системы произошел хлопок испарителя охладительной системы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

— В результате пострадали трое работников общества, которые госпитализированы. Один человек в настоящее время находится в реанимационном отделении ГБУЗ «Купинская ЦРБ». В результате происшествия частично обрушились стены, выполненные из «сэндвич панелей», — говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратура проверяет в ООО «Купинское мороженное» и «Молочный комбинат Купинский» исполнение законодательства об охране труда. При наличии оснований будут принят меры прокурорского реагирования.