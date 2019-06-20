НГТУ НЭТИ подготовит специалистов по цифровой энергетике

Факультет энергетики НГТУ НЭТИ впервые объявляет набор на программу «Электроэнергетика и электротехника», обучение начнется с сентября 2019 года. Открытая на факультете энергетики программа подготовки бакалавров по направлению «Электроэнергетика и электротехника» (профиль «Цифровые технологии в электроэнергетике») призвана обеспечить кадрами процессы трансформации в энергетике России, направлена на подготовку смежных специалистов в областях электроэнергетики и цифровых технологий. НГТУ НЭТИ будет готовить кадры для удовлетворения кадровых потребностей перспективного рынка умной энергетики EnergyNet Национальной технологической инициативы, сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что профиль «Цифровые технологии в электроэнергетике» разработан по запросу ведущих отраслевых предприятий: «Региональные электрические сети», «Сибирская генерирующая компания», «Новосибирскэнергосбыт», РусГидро — Новосибирская ГЭС, ООО «Модульные Системы Торнадо», публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» и многих других. Эти компании идут по пути внедрения решений «умной энергетики» и нуждаются в специалистах, имеющих знания в области информационных технологий, цифровых преобразований в электроэнергетике и владеющих современными программными продуктами, использующимися в проектировании и анализе энергетических объектов. В ходе обучения студенты овладеют навыками работы со специальными программами RastrWin, EUROSTAG, АРУ РЗА, АРМ РЗА, Model Studio CS, EnergyCS и многими другими.

Студентам предстоит освоить множество предметов, связанных с цифровой энергетикой, среди которых «Технологии программирования в задачах электроэнергетики», «Сетевые технологии в объектах электроэнергетики», «Корпоративные информационные системы», «Проектирование человеко-машинных интерфейсов», «Кибербезопасность в электроэнергетике», «Интеллектуальные системы в электроэнергетике», «Цифровые подстанции» и многие другие.

— Как и на других программах подготовки, на новой программе мы придерживаемся нашего главного принципа — обучение через практику. Мы не только даем теоретические знания, но и помогаем студентам воплощать их в проектах, которые находят применение у реального заказчика. Преимущество нашего профиля в том, что мы готовим специалистов по заказу конкретных крупных компаний в области энергетики, в сотрудничестве с этими компаниями, поэтому мы точно знаем, какого специалиста нам нужно подготовить. Мы сможем обеспечить практику в ИТ-отделах ведущих энергетических предприятий и инжиниринговых компаний с высокой вероятностью последующего трудоустройства сразу после окончания вуза, — говорит декан факультета энергетики Сергей Чернов.

Для поступления на программу бакалаврской подготовки абитуриент должен подать заявление в приемную комиссию на направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника факультета энергетики НГТУ. Вступительные экзамены: математика, физика, русский язык. На новой специальности есть 107 бюджетных мест.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ