На слушания собираться нельзя, на сессии — без проблем

Горсовет «кастрировал» участие представителей СМИ в сессиях, а общественных активистов — в обсуждении градостроительной политики. В обоих случаях это аргументируют эпидемиологической обстановкой. Так, представителям СМИ, как сообщается на сайте горсовета, рекомендовано воздержаться от посещения сессий и пользоваться трансляциями на сайте. Что касается общественности, то, как уже было анонсировано, вводится мораторий на проведение публичных слушаний.

— В связи с сохраняющейся ситуацией с ковидом есть рекомендация управления Роспотребнадзора — избежать личных процессов в рассмотрении градостроительных изменений, — напомнил вице-мэр Новосибирска Алексей Кондратьев. — Проводить в режиме «онлайн».

С одной стороны, действительно, текущая эпидситуация развивается не лучшим образом. На региональном уровне накануне был инициирован ряд новых ограничений. Вирус не обошел стороной как количественный, так и качественный состав участников сессии. В частности, на заседании отсутствовал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в настоящее время проходящий лечение от коронавируса. Вечером накануне сессии депутат Сергей Бойко заявил о том, что находится на самоизоляции.

— Впервые по собственной воле пропускаю сессию Горсовета, — написал депутат на своей странице в соцсети. — И все из-за заботы о фракции КПРФ. У жены — «корона», а коммунисты весь год уже волнуются, как бы лично я не заразил их коронавирусом. Даже министру здравоохранения запросы делали.

В то же время в работе самой сессии участвовали люди, до этого контактировавшие с мэром.

— Хотела бы, чтобы мы перед началом работы сессии рассмотрели такой вопрос, — обратилась в начале сессии к коллегам депутат Светлана Каверзина. — На совете председателей присутствовал господин Локоть. Люди, которые участвовали, являются контактными, могут они сейчас находиться в зале?

— Главное отличие от электронных площадок — возможность участвовать, — считает депутат Хельга Пирогова. — Избиратели жалуются, что они оставляли обращения против тех или иных проектов. Но потом оказывалось, что горсовет выносит положительные решения. Прекрасно понимаю, какая сейчас обстановка, надо беречься, вакцинироваться, соблюдать меры защиты. Но людям эта тема интересна, потому предлагаю оставить публичные слушания в том виде, в каком есть.

Как показал дальнейший ход сессии, вполне себе могут — ни к кому из потенциальных контактных лиц вопросов не возникло, попыток ограничить участие кого-то из них в сессии предпринято не было, в отличие от оказавшихся за бортом градостроительной политики городских общественников.

Некоторые из депутатов оценили данное решение, якобы связанное с эпидобстановкой, как панацею и самоуспокоение городской исполнительной власти. Они заявили, что горожане проявляют наиболее активный интерес к вопросам градостроительства. Попытки их ограничить, как минимум, бессмысленны, а в худшем случае могут спровоцировать и социальный взрыв.

Напомним, что накануне сессии в региональном правительстве озвучили новый пакет ограничений. В частности, на мероприятия численностью более 100 человек зрители и участники будут допускаться только при наличии QR-кода о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста или медотвода. Кроме того, ограничивается время работы заведений общепита.