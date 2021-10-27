Новосибирские ученые хотят решить проблему гипогликемии у больных диабетом с помощью искусственного интеллекта

У здорового человека при снижении уровня глюкозы в крови (например, при физической нагрузке) мгновенно прекращается выработка собственного инсулина, а из печени в кровь начинает поступать глюкоза. В результате уровень глюкозы в крови повышается, и гипогликемия не развивается. Но у людей с диабетом I типа, принимающих инсулин в виде лекарства, эти механизмы не работают в полном объеме: невозможно быстро удалить из «крови» лишний инсулин, а их печень вырабатывает глюкозу слишком медленно.

— На самом деле, с гипогликемией не сложно справиться, обычно достаточно выпить сладкого чая или сока, съесть одну-две конфеты. Проблема в том, что делать это надо на начальной стадии ее развития, но часто это происходит в ночной период, когда человек спит. Поэтому, с точки зрения терапии, очень важно научиться предвидеть развитие подобных событий для каждого конкретного пациента, — рассказал заместитель руководителя НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН) по научной работе, д.м.н., профессор Вадим Климонтов.

Решение проблемы ученые видят в создании надежных методов прогнозирования риска развития гипогликемии у пациента с помощью систем искусственного интеллекта.

— Мы использовали базу данных пациентов нашей клиники, результаты непрерывного мониторинга уровня глюкозы в их крови (замеры осуществляли с помощью специального носимого устройства каждые пять минут), анализировали их состояние по более чем сотне признаков, — отметил Вадим Валерьевич.

Затем, на основе этих данных с помощью методов машинного обучения, были построены прогнозные модели, которые позволяют предсказать падение уровня глюкозы с горизонтом планирования от пяти минут до получаса. Этого времени достаточно, чтобы пациент, получив сигнал о развивающейся гипогликемии, принял меры по ее купированию.

Результаты своих исследований новосибирские ученые представили на конгрессе Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета (EASD) – крупнейшем в мире научном собрании, посвященном вопросам диабетологии. Это выступление вызвало большой интерес со стороны участников конгресса из разных стран.

В дальнейшем, на основе этого метода может быть создано некое приложение, которое будучи установлено на смартфон или другой мобильный гаджет, сможет своевременно предупреждать пациента о развитии опасной для его здоровья ситуации.

Гипогликемия – это экстремально низкий уровень глюкозы в крови, который нарушает нормальную работу организма, прежде всего, клеток головного мозга и сердца, и может привести к очень тяжелым последствиям для здоровья, включая кому и смерть.