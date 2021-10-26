В Новосибирской области вводят ограничения для работы общепита

— На территории региона, в рамках выполнения указа президента РФ, с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. Дополнительные нерабочие дни, исходя из текущей эпидемиологической ситуации, на территории региона не устанавливаются, — сообщил на брифинге замгубернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

По поручению правительства, руководителям организаций, которые будут работать в нерабочие дни, обеспечивать непрерывное функционирование муниципальных образований — предстоит определить количество занятых сотрудников.

— В связи с этим с 1 по 3 ноября в регионе официально будут работать детские сады, чтобы родители, задействованные на рабочих местах, смогли выйти на работу, — добавил Петухов. — Школьники с 30 октября по 7 ноября уходят на каникулы.

В соответствии с поручением главы государства и решением оперативного штаба, с 30 октября в регионе приостанавливается посещение гражданами аквапарка, закрытых павильонов зоопарка. Торговые центры и детские развлекательные центры продолжат работать, но с соблюдением масочного и температурного режима.

— Приостанавливается деятельность организаций общественного питания с 23.00 до 6.00, за исключением доставки, а также организаций общепита в гостиницах, ж\д вокзала, аэропорта, — сообщил Юрий Петухов.

В учреждения культуры и спорта с 30 числа, при заполняемости зала от 100 человек, будут пускать по QR-коду, справке о перенесенном заболевании не позднее чем полгода назад, отрицательном ПЦР-тесте или справке о медотводе плюс ПЦР-тест. Если в зале меньше 100 человек, то действуют прежние ограничения: заполняемость зала до 50%, температурный контроль и масочный режим.

Работодателям рекомендовано вывести на дистант сотрудников старше 60 лет для прохождения ими вакцинации. На 25 октября в регионе было вакцинировано 50% от запланированного количества граждан, за минувшие сутки прививку поставили около 13,5 тыс человек.

— Хочу подчеркнуть, что мы идем по лайту. Это выверенные решения, чтобы не обрушить никого и в текущих экономических условиях сдержать распространение инфекции. Но мы должны понимать, что при ухудшении эпидемиологической ситуации, на основании предписаний главного санитарного врача, при необходимости будут вводиться новые ограничения, — подчеркнул Петухов.

В частности, замгубернатора отметил, что в Омске вводятся QR-коды для проезда на общественном транспорте.

— У нас есть шанс удержать ситуацию как есть, — предупредил Юрий Петухов.

По данным оперативного штаба, 25 октября в регионе зарегистрировано 68 985 случаев коронавируса (+267 за сутки), в том числе у 6 480 детей. 53 006 пациентов полностью выздоровели (+39 за сутки). Скончались пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 43 года, 63 года, 63 года, 71 год, 80 лет и женщины в возрасте 51 год, 53 года, 65 лет, 68 лет, 68 лет, 73 года, 75 лет, 79 лет, 85 лет, 91 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 302 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 172 пациента, в том числе 43 ребенка. Резерв составляет около 1000 койкомест. В отделениях реанимации находятся 314 человек. На ИВЛ — 47 пациентов.

По данным сайта «Стопкоронавирус», на 25 октября в Новосибирской области был зарегистрирован 281 заболевший за последние сутки. В Красноярском крае — 581 человек, Иркутской области — 431, Омской — 435, Алтайском крае — 420, Кемеровской области — 267, Томской — 141.

12 октября в Новосибирской области была введена обязательная вакцинация, с 8 ноября вводятся QR-коды. Пока для посещения мероприятий с численностью от 500 человек. Представители индустрии развлечений региона уже заявили об убытках. По данным областного Минздрава, на 22 октября в регион поступили более 1 млн 176 тысяч доз вакцин. Всего в Новосибирской области однократно вакцинированы свыше 822 тысяч жителей. Завершили вакцинацию более 752 тысяч. После введения обязательной вакцинации, по словам министра Константина Хальзова, ежедневно в области вакцинируются более 10 тысяч жителей.