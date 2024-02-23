Мужчина погиб при пожаре в многоэтажке под Новосибирском

Пожар вспыхнул в 10-этажном доме по улице Серебряное озеро в поселке Каинская Заимка Новосибирской области около 13 часов 23 февраля. 29 жильцов многоквартирника эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных.

Прибывшие на место спасатели вынесли мужчину из квартиры на 8 этаже. Из-за астмы он покинуть жилье не смог, но успел позвонить в экстренные службы.

— Открытое горение удалось ликвидировать за 30 минут. Очаг возгорания находился в квартире на 2-м этаже здания. Горели домашние вещи на площади 10 м², — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В горевшей квартире спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства ЧП.

Ранее редакция сообщала о сильном пожаре на складе в Кировском районе Новосибирска. В борьбе с огненной стихией были задействованы 67 человек, 20 единиц техники и пожарный поезд. Площадь выгоревшего здания составила 800 квадратных метров.