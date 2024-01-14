Яркие фото с розовым закатом показали в соцсетях жители Новосибирска

В Новосибирске вечером 14 января природа скрасила воскресный вечер сибиряков ярким розовым закатом. Горожане тут же стали делиться своими снимками в соцсетях.

Большинство пользователей выразили свое восхищение природным явлением.

— Красотища! Хоть что то позитивное за воскресенье, — написала в телеграм-канале АСТ-54 одна жительниц города.

— Город волшебных рассветов и закатов, добавила другая.

Нашлись и те, кто выказал опасение о приближающихся морозах.

— Красиво, но розоватое небо к ветру и похолоданию. Надоели эти качели, — высказался сибиряк.

— Жутковата такая красота зимой, — поддержала его девушка.

— По мнению наших предков, зимний гром с молнией предвещают голодный год, без урожая и хорошей погоды. Високосный 2024, — считает другой комментатор.