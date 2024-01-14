Яркие фото с розовым закатом показали в соцсетях жители Новосибирска

В Новосибирске вечером 14 января природа скрасила воскресный вечер сибиряков ярким розовым закатом. Горожане тут же стали делиться своими снимками в соцсетях.
Большинство пользователей выразили свое восхищение природным явлением.
— Красотища! Хоть что то позитивное за воскресенье, — написала в телеграм-канале АСТ-54 одна жительниц города.
— Город волшебных рассветов и закатов, добавила другая.
Нашлись и те, кто выказал опасение о приближающихся морозах.
— Красиво, но розоватое небо к ветру и похолоданию. Надоели эти качели, — высказался сибиряк.
— Жутковата такая красота зимой, — поддержала его девушка.
— По мнению наших предков, зимний гром с молнией предвещают голодный год, без урожая и хорошей погоды. Високосный 2024, — считает другой комментатор.
Ранее редакция сообщала о том, что теплую погоду в Новосибирской области сменят 30-градусные морозы.
Фото пользователей соцсетей.
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