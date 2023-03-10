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На снегоплавильной станции в Новосибирске прошла внеплановая проверка

  • 10/03/2023, 17:48
внеплановая проверка
За сезон станция обеспечивает утилизацию снега в объеме до 400000 м3.

Сегодня состоялась внеплановая проверка работы снегоплавильной станции на ул. Широкой. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска в своем Telegram-канале. В проверке приняли участие представители управления инвестиций, профильных департаментов, а также инспектор контрольно-счетной палаты города Новосибирска.

— Согласно условиям соглашения, инвестор ежегодно за сезон обеспечивает утилизацию снега с территории города Новосибирска в объеме до 400000 м3,— говорится в сообщении пресс-службы.

Судя по всему, замечаний к работе инвестора и станции в ходе проверки не выявлено.

Станция на Широкой представляет собой одноэтажное здание площадью 187 кв. метров, подсобные помещения и модули. Оборудование станции — канадская газовая установка Trecan 180-SG с российскими доработками, предназначенная для утилизации больших объемов снега. Станция перерабатывает до 8 тысяч кубометров снега в сутки — это примерно 30 самосвалов снега в час. Численность персонала на таких станциях небольшая.

«Перлит-Строй» предложила мэрии концессию

Концессионное соглашение на строительство станции между мэрией Новосибирска и ООО «Перлит-Строй» было заключено в августе 2016 года и рассчитано на 14 лет. Снегоплавильная станция на Широкой была открыта в 2017 году. Объем инвестиций в проект составил 250 млн руб. В августе прошлого года мэрия Новосибирска обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности по концессионному соглашению в размере 1,5 млн руб. В октябре суд принял решение удовлетворить иск полностью, апелляция поддержала решение суда первой инстанции. В январе 2023 суд выдал исполнительный лист о взыскании задолженности.

До этого в 2021 году мэрия также взыскивала плату по концессионному соглашению и пени с концессионера через суд — 477,5 тыс руб.

С начала зимнего сезона 2022-2023 годов дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 1695566,7 куб. метра снега.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Перлит-Строй» было создано в 2008 году, генеральным директором фирмы является Коля Кулиджанян. Основной вид деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.

 

Ранее редакция сообщала о том, что расходы бюджета Омской области в 2023 году вырастут до 150 млрд рублей.

Фото с страницы Департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирская область

Теги : утилизация снега снегоплавильная станция в Новосибирске внеплановая проверка


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