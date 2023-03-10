Подавляющее большинство новосибирцев поддерживают новый подход к отпускам

В настоящее время, согласно трудовому законодательству РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск можно делить на части. Однако продолжительность одной из них должна быть не менее 14 дней.

В феврале текущего года в Минтруд поступила инициатива директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова об изменении нормы об обязательных неделимых 14 днях и упрощении разделения отпуска.

По данных аналитиков Авито Работы, предпочтения новосибирцев по частоте и продолжительности отпуска разделились на три группы:

40% респондентов предпочитает делить отпуск на две равные части.

23% отдыхают раз в год и тратят сразу все положенные дни оплачиваемого отпуска.

24% предпочитают брать отпуск несколько раз в год неравномерными отрезками времени.

Касаемо новой инициативы, 37% сибиряков отметили, что в случае принятия изменений об упрощении разделения отпуска, будут отдыхать чаще.

Преимущества коротких отпусков: что думают люди

85% новосибирцев видят преимущества в идее упростить разделение оплачиваемого отпуска. По их мнению, так будет проще планировать путешествия (45%) и согласовывать дни отдыха с другими членами семьи (36%). Для 27% несколько коротких отпусков – возможность получить больше времени для отдыха и перезагрузки. Еще 23% отметили, что, в случае принятия инициативы, у них будет больше времени для решения личных дел.

Следует отметить, что не все согласны с тем, что отмена обязательного 14-дневного отдыха необходима. 15% опрошенных не увидели для себя плюсов в такой инициативе.

Ранее редакция публиковала февральский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске.

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