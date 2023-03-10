Расходы бюджета Омской области в 2023 году вырастут до 150 млрд рублей

На заседании регионального правительства рассмотрен проект первых изменений в бюджет Омской области на 2023 — 2025 годы. Министр финансов Омской области Вадим Чеченко сообщил, что для увеличения бюджета текущего года аккумулирован максимально доступный объем дополнительных ресурсов — 21,3 млрд рублей. Об этом сообщает Минфин региона.

Из этой суммы практически половину — 10,3 млрд рублей — составляют безвозмездные поступления из федерального бюджета. Это дотация в объеме 2,93 млрд рублей и целевые средства, распределенные региону во втором чтении федерального бюджета, — 7,36 млрд рублей. Целевые средства предоставлены, в основном, на реализацию мероприятий национальных проектов.

На 1,73 млрд рублей увеличены налоговые и неналоговые доходы, рост поступлений ожидается по НДФЛ, акцизам и «упрощенке». Также до 13,6 млрд рублей увеличен дефицит с учетом имеющихся источников его покрытия (в том числе остатков средств, сформировавшихся на конец года) и необходимости соблюдать условия заключенных с Минфином России соглашений.

Собственные источники предложены к распределению по приоритетным направлениям в соответствии с решением комиссии по подготовке изменений в областной бюджет. В числе приоритетов — ключевые социальные статьи бюджета, в том числе оплата труда бюджетников, меры социальной поддержки, увеличение дорожного фонда с учетом источников его формирования, поддержка местных бюджетов, содержание учреждений, расходы капитального характера.

С учетом предлагаемых изменений доходы областного бюджета будут увеличены со 124 до 136 млрд рублей, расходы — со 128,3 до 149,6 млрд рублей.

— Расходы областного бюджета в этом году впервые достигнут планки в 150 млрд рублей. Это позволит обеспечить необходимым финансированием с учетом заявленной отраслевыми ведомствами потребности все ключевые расходные статьи. Основная цель — выполнение поручений президента РФ, достижение целей, поставленных в бюджетном послании главы региона, неукоснительное и своевременное исполнение всех социальных обязательств. В течение года нам, как правило, удается привлечь дополнительные доходные источники и сократить дефицит бюджета, — отметил Вадим Чеченко, министр финансов Омской области.

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