На социальных ярмарках новосибирцы сэкономили почти 240 млн рублей

— В 2022 году в Новосибирске активно развивалось ярмарочное движение. Хозяйствующим субъектам согласовано проведение на территории города 75 ярмарок. В условиях повышенного спроса на продовольственные товары первой необходимости, которые возник в начале года, количество муниципальных ярмарок было увеличено до 194, — сообщил на подведении итогов работы департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска глава ведомства Виталий Витухин.

Кроме того, в Новосибирске продолжили работу две Городские социальные продовольственные ярмарки. На ярмарке, расположенной на улице Большевистская за год было совершено 1,14 млн покупок. Товарооборот составил 337,7 млн рублей. На ярмарке, расположенной на ул. Петухова, — 1,92 млн покупок, товарооборот — 621,3 млн руб.

— В общей сложности за год горожане сэкономили при посещении социальных продовольственных ярмарок 239 млн рублей. За счет того, что операторы ярмарок обязаны выставлять свои товары по цене не менее 20% ниже, чем по оценке Новосибирскстата, — пояснил Витухин.

По итогам 2021 года, как сообщал департамент в феврале прошлого года, на территории города были организованы 83 ярмарки с более чем 3 тыс. торговыми местами. Совместно с администрациями районов было организовано еще 164 ярмарки для поддержки общественных организаций в сфере садоводства, огородничества и цветоводства. Товарооборот двух городских социальных ярмарок в 2021 году составил 862,3 млн. рублей.

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