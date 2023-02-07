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В Новосибирске разработали накопители электроэнергии для атомных ледоколов

  • 07/02/2023, 16:53
накопители электроэнергии для атомных ледоколов
Алгоритмы системы позволяют управлять режимами работы автономно, без участия человека.

Системы накопления электроэнергии, разработанные в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ НЭТИ), можно применять на атомных ледоколах и атомных электростанциях для экономии электроэнергии и повышения безопасности на работающих реакторах. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ. Системы помогут избежать аварийных ситуаций на атомных реакторах. Накопители разработаны специалистами кафедры электроники и электротехники НГТУ НЭТИ и Института силовой электроники.

– Преимуществом разработанного в Новосибирске накопителя являются электронные схемы управления и программы, которые позволяют управлять режимами работы автономно, без участия человека. Система сама определяет, когда нужно запасать энергию, а когда включаться на ее отдачу, анализируя множество параметров потребления энергии. Это автоматизированная система, которая исключает риск человеческой ошибки, – говорится в сообщении пресс-службы университета.

Накопители, созданные по разработанной технологии, уже используются в нескольких населенных пунктах в Туве, Якутии, на Чукотке и в Красноярском крае, позволяя накапливать электроэнергию в период ее избытка и возвращать в сеть в период дефицита.

– Наша система накопления является дополнительным источником электроэнергии и позволяет экономить дизельное топливо, сокращать вредные выбросы в атмосферу. Установки можно применять на промышленном объекте, АЭС и ледоколах для компенсации провалов и всплесков в электросети при резком изменении нагрузки. С такой проблемой сталкиваются любые атомные реакторы: если нагрузка резко меняется, то могут возникнуть аварийные ситуации в реакторе, – подчеркнул Петр Бачурин, младший научный сотрудник Института силовой электроники НГТУ НЭТИ.

По его словам, системы накопления электроэнергии готовы к установке на атомные ледоколы. Технология уже готова к интеграции, кроме того алгоритм разработки не имеет аналогов в мире.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирском зоопарке появятся павильоны для древесных кенгуру и такинов.

Фото с страницы НГТУ НЭТИ в «ВКонтакте»

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Рубрики : Инновации Технологии

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : новая разработка АЭС атомный ледокол


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