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Александр Бастрыкин провел второй личный прием жителей «Хилокского треугольника»

  • 01/02/2023, 19:21
Хилокский треугольник
По итогам встречи он дал поручение допросить чиновников мэрии, а также контрольно-надзорных организаций, сообщили представители общественности.

— Информируем вас, что 1 февраля Александр Бастрыкин в режиме видеоконференции повторно провел личный прием граждан, проживающих рядом с Хилокским рынком, полигоном ТКО «Левобережный» и кладбищем «Клещихинское», признанных потерпевшими в рамках уголовного дела, возбужденного в июле 2023 года по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), после обращения инициативной группы новосибирцев, — об этом редакции сообщил представитель инициативной группы РОО «ЦПИП» Михаил Михайлов.

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Первый личный прием председатель СКР провел 16 ноября: тогда он раскритиковал работу СУ СК РФ по Новосибирской области.

— В рамках сегодняшней встречи представители Малыгинского и Хилокского микрорайонов рассказали Александру Бастрыкину о текущей обстановке. Так называемые ярмарки, организованные мэрией под окнами многоквартирных домов, не закрыты, работа торговых точек начинается в 6.00 и длится до позднего вечера. На территории жилмассивов продолжают забивать скот. В непосредственной близости от газифицированного дома по адресу ул. Хилокская, 5 расположен киоск, где для приготовления пищи используют открытый огонь, это создает угрозу возникновения пожара, — перечисляется в письме, поступившем в редакцию. — Мигранты пренебрегают нормами общественного порядка, проверки миграционного режима не участились, как и ранее носят формальный характер. Мэрия так и не оказала содействия собственникам квартир в заключении договора с управляющей компанией, старт отопительного сезона они инициировали сами, обратившись напрямую в ресурсоснабжающую компанию. Несанкционированные свалки не ликвидированы.

По мнению жителей, городская администрация и ее структуры по-прежнему затягивают процедуру установления санитарно-защитных зон (ССЗ) кладбища «Клещихинское» и полигона, рядом с которым сжигают медицинские отходы. Следственные органы до сих пор не выяснили, кто несет ответственность за системные нарушения, хотя ходатайство о проведении допросов должностных лиц мэрии удовлетворено. Московское ФГКУ «Судебно-экспертный центр СК РФ» назначено для выполнения комплексных экспертиз: судебно-медицинских, призванных выявить, причинен ли вред здоровью потерпевших, и экологических судебных, определяющих превышение ПДК загрязняющих веществ на свалке, рынке и кладбище.

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По сообщению Михаила Михайлова, по итогам встречи Александр Бастрыкин дал поручение допросить чиновников мэрии, а также контрольно-надзорных организаций, которые могут быть причастны к ситуации, создавшейся в «Хилокском треугольнике», призвать их к ответственности за неисполнение должностных обязанностей. Кроме того, глава СКР предложил разобраться со связями заинтересованных лиц, способных различными способами повлиять на сроки установления ССЗ.

Следующую встречу с жителями Александр Бастрыкин назначил через месяц, подтвердив, что ситуация в Малыгинском и Хилокском микрорайонах находится на его личном контроле.

Официальной информации об итогах встречи от пресс-службы Следственного комитета на момент публикации материала не поступило.

 

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев признали потерпевшими по уголовному делу о «Хилокском треугольнике». 

Фото со страницы Михаила Михайлова в соцсети

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Рубрики : Общество Власть Право&Порядок Город

Регионы: Новосибирск

Теги : хилокский треугольник следственный комитет Александр Бастрыкин


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