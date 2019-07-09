На стратегических сессиях обсудили участие вузов и бизнес-сообщества региона в НТИ

В «Точке кипения» Академпарка состоялись стратегические сессии по участию вузов и бизнес-сообщества в реализации Национальной технологической инициативы в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального министерства науки и инновационной политики.

Они прошли в рамках работы по актуализации «дорожной карты» реализации Национальной технологический инициативы (НТИ) в Новосибирской области в 2019-2024 годах.

Участниками сессий стали представители образовательных организаций, бизнес-сообщества, исполнительных органов власти Новосибирской области, а также приглашенные специалисты из других регионов.

Отмечается, что участники мероприятий обсудили перспективы участия вузов и компаний в НТИ, определили основные барьеры, препятствующие эффективной работе вузов и бизнеса при реализации НТИ и возможные мероприятия по их преодолению.

Обсуждение проходило в формате рабочих групп. В рамках сессии с участием представителей образовательных организаций работа велась по вопросам: внедрения НТИ в образовательную среду; формирования центров компетенций НТИ в вузах, а также генерации проектов НТИ и стимулирования спроса на продукты НТИ.

В обновленную дорожную карту НТИ участники предложили включить мероприятия, направленные на создание регионального проектного офиса НТИ, формирование механизмов финансовой поддержки участников НТИ, создание условий для взаимодействия образовательных организаций, бизнес-сообщества и органов государственной власти.

Фото: пресс-служба министерства науки и инновационной политики