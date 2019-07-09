Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В АО «РЭС» подвели итоги выполнения ремонтной программы за первое полугодие 2019 года

  • 09/07/2019, 10:49
В целом, реализация ремонтной программы АО «РЭС» идет в соответствии с утвержденным календарным планом, а по некоторым показателям – даже с опережением.

В АО «РЭС» подвели итоги выполнения ремонтной программы за первое полугодие 2019 года

В начале июля в акционерном обществе «Региональные электрические сети», которое является системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области, были подведены итоги выполнения ремонтной программы за 1 полугодие 2019 года.

Своевременный и качественный ремонт энергооборудования – это важнейший этап в процессе подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению осенне-зимнего периода, залог выполнения обязательств компании перед потребителями по обеспечению надежного и качественного электроснабжения.

За 6 месяцев 2019 года в рамках реализации ремонтной программы сотрудникам АО «РЭС» удалось провести ремонт 339 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи классом напряжения от 0,4 до 110 кВ, перевыполнив план на 17%. Также в течение первого полугодия 2019 года были выполнены мероприятия по ремонту основного и вспомогательного оборудования на 405 электрических подстанциях напряжением 10–110 кВ, что не только превысило плановое значение, но и на 29% больше уровня за аналогичный период прошлого года.

Помимо выполнения капитальных ремонтов значительное внимание уделяется  реализации целевых программ, направленных на повышение технико-экономических показателей и надежности оборудования. Так, в период с января по июнь на объектах электросетевого хозяйства АО «РЭС» было заменено 43 высоковольтных ввода, осуществлено 387 замен опорно-стержневой изоляции на полимерную, проведено более 80 тепловизионных обследований оборудования и выполнены другие виды работ. Стоит отметить, что в текущем году работа по многим направлениям значительно активизирована. Например, количественные показатели по замене корпусов комплектных трансформаторных подстанций и грозотроса на воздушных линиях соответственно в 3,5 и почти 8 раз выше уровня первого полугодия 2018 года.

Кроме того, в целях обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации ЛЭП и содержания в надлежащем виде охранных зон этих объектов бригадами АО «РЭС» ведется расчистка и расширение просек, а также вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода. За 6 месяцев текущего года уже расчищено 404 га, что составляет 142% от плана.

В целом, реализация ремонтной программы АО «РЭС» идет в соответствии с утвержденным календарным планом, а по некоторым показателям – даже с опережением. Проведение всех вышеуказанных мероприятий позволяет повысить показатели надежности работы электроустановок в паводковый и пожароопасный периоды, а также в период подготовки и прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок. Для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса специалисты предприятия продолжат выполнение масштабной ремонтной программы.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Популярное с сайта

Новосибирская область стала одним из победителей конкурса «Регион добрых дел»

Новосибирская область стала одним из победителей конкурса «Регион добрых дел»

09/07/2019, 16:08
В качестве награды регион получил субсидию в размере более 8 миллионов рублей на развитие добровольческой деятельности.
В первом полугодии «Обувь России» открыла более 100 собственных магазинов

В первом полугодии «Обувь России» открыла более 100 собственных магазинов

09/07/2019, 16:04
В ближайшие 2-3 года компания планирует открыть магазины более чем в 400 населенных пунктах.
«Горэлектротранспорт» погасил многомиллионную задолженность по страховым взносам

«Горэлектротранспорт» погасил многомиллионную задолженность по страховым взносам

09/07/2019, 14:53
Задолженность составляла более 50 млн рублей.

Актуальный разговор

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Все материалы
Новости

Toyota Corolla – самый продаваемый автомобиль в Новосибирске

09/07/2019, 18:18

Подростку после тяжелой травмы необходимы деньги на лечение

09/07/2019, 17:01

В Новосибирске определили нового ответственного за городское хозяйство

09/07/2019, 16:37

Завершено расследование в отношении экс-директора МУП «Горводоканал» в г. Куйбышеве

09/07/2019, 16:35

После вмешательства прокурора новосибирское учреждение погасило долги по зарплате

09/07/2019, 16:16

Новосибирская область стала одним из победителей конкурса «Регион добрых дел»

09/07/2019, 16:08

В первом полугодии «Обувь России» открыла более 100 собственных магазинов

09/07/2019, 16:04

«Горэлектротранспорт» погасил многомиллионную задолженность по страховым взносам

09/07/2019, 14:53

Новосибирцы зарегистрировали почти 44 тыс прав и сделок в Росреестре

09/07/2019, 14:23

Делегация Новосибирской области работает на Иннопроме-2019

09/07/2019, 14:01

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска