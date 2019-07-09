В АО «РЭС» подвели итоги выполнения ремонтной программы за первое полугодие 2019 года

В начале июля в акционерном обществе «Региональные электрические сети», которое является системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области, были подведены итоги выполнения ремонтной программы за 1 полугодие 2019 года.

Своевременный и качественный ремонт энергооборудования – это важнейший этап в процессе подготовки электросетевого комплекса к успешному прохождению осенне-зимнего периода, залог выполнения обязательств компании перед потребителями по обеспечению надежного и качественного электроснабжения.

За 6 месяцев 2019 года в рамках реализации ремонтной программы сотрудникам АО «РЭС» удалось провести ремонт 339 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи классом напряжения от 0,4 до 110 кВ, перевыполнив план на 17%. Также в течение первого полугодия 2019 года были выполнены мероприятия по ремонту основного и вспомогательного оборудования на 405 электрических подстанциях напряжением 10–110 кВ, что не только превысило плановое значение, но и на 29% больше уровня за аналогичный период прошлого года.

Помимо выполнения капитальных ремонтов значительное внимание уделяется реализации целевых программ, направленных на повышение технико-экономических показателей и надежности оборудования. Так, в период с января по июнь на объектах электросетевого хозяйства АО «РЭС» было заменено 43 высоковольтных ввода, осуществлено 387 замен опорно-стержневой изоляции на полимерную, проведено более 80 тепловизионных обследований оборудования и выполнены другие виды работ. Стоит отметить, что в текущем году работа по многим направлениям значительно активизирована. Например, количественные показатели по замене корпусов комплектных трансформаторных подстанций и грозотроса на воздушных линиях соответственно в 3,5 и почти 8 раз выше уровня первого полугодия 2018 года.

Кроме того, в целях обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации ЛЭП и содержания в надлежащем виде охранных зон этих объектов бригадами АО «РЭС» ведется расчистка и расширение просек, а также вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода. За 6 месяцев текущего года уже расчищено 404 га, что составляет 142% от плана.

В целом, реализация ремонтной программы АО «РЭС» идет в соответствии с утвержденным календарным планом, а по некоторым показателям – даже с опережением. Проведение всех вышеуказанных мероприятий позволяет повысить показатели надежности работы электроустановок в паводковый и пожароопасный периоды, а также в период подготовки и прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок. Для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса специалисты предприятия продолжат выполнение масштабной ремонтной программы.

Фото предоставлено пресс-службой компании