Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В Новосибирске снизилось количество вакансий для маркетологов и банкиров

Самый большой рост числа предложений отмечался в сферах «Домашний персонал», «Автомобильный бизнес» и «Государственная служба».
  • 09/07/2019, 11:21
В Новосибирске снизилось количество вакансий для маркетологов и банкиров

Самыми популярными профессиональными сферами в первой половине года в Новосибирске стали: «Продажи» с 28% рынка, «IT, телеком» — 16% и «Производство» с 10%. Кроме этого, в топ-10 профессиональных сфер вошли «Транспорт», «Строительство», «Рабочий персонал» и другие. К таким выводам пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Отмечается, что самый большой рост числа предложений был замечен в сферах «Домашний персонал» (+200), «Автомобильный бизнес» (+57%) и «Государственная служба» (+45%).

Средний рост числа соискателей в 2019 году составил 12%. Активней всего искали работу представители сферы «Искусство, развлечения» (+30%), «Наука, образование» (+28%), и «Консультирование» (+27%).

Конкурс на одно предложение в Новосибирске за полгода составил 5,6 резюме на одно предложение. Напомним, что нормой считается 4-5 резюме на одно предложение: такой показатель позволяет и компаниям выбрать сотрудника и последним не испытывать слишком большую конкуренцию при поиске работы.

При этом, самый большой конкурс соискателей был среди желающих работать в сферах «Начало карьеры, студенты» (10,5), «Высший менеджмент» (7,9) и на государственной службе (7,7).

— Что действительно изменилось в этом году по отношению к прошлому, так это состав профессиональных сфер, входящих в топ-10 по количеству предложений в Новосибирске. Если тройка лидеров осталась неизменной, то заметно снижении количество вакансий для маркетологов и специалистов по рекламе, PR. А банковская сфера в этом году даже не вошла в десятку самых востребованных у работодателей сфер, — отметила руководитель пресс-службы Headhunter по СФО Елана Таращук.

Что касается размера среднего вознаграждения, то в первой половине года в Новосибирске он составил 38 400 рублей, это на 8% ниже среднего предложения по России. А вот среднее ожидание составило 37 600 рублей, тут разница со средней ожидаемой зарплатой по стране, составила — 21%.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

Популярное с сайта

Новосибирская область стала одним из победителей конкурса «Регион добрых дел»

Новосибирская область стала одним из победителей конкурса «Регион добрых дел»

09/07/2019, 16:08
В качестве награды регион получил субсидию в размере более 8 миллионов рублей на развитие добровольческой деятельности.
В первом полугодии «Обувь России» открыла более 100 собственных магазинов

В первом полугодии «Обувь России» открыла более 100 собственных магазинов

09/07/2019, 16:04
В ближайшие 2-3 года компания планирует открыть магазины более чем в 400 населенных пунктах.
«Горэлектротранспорт» погасил многомиллионную задолженность по страховым взносам

«Горэлектротранспорт» погасил многомиллионную задолженность по страховым взносам

09/07/2019, 14:53
Задолженность составляла более 50 млн рублей.

Актуальный разговор

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Все материалы
Новости

Toyota Corolla – самый продаваемый автомобиль в Новосибирске

09/07/2019, 18:18

Подростку после тяжелой травмы необходимы деньги на лечение

09/07/2019, 17:01

В Новосибирске определили нового ответственного за городское хозяйство

09/07/2019, 16:37

Завершено расследование в отношении экс-директора МУП «Горводоканал» в г. Куйбышеве

09/07/2019, 16:35

После вмешательства прокурора новосибирское учреждение погасило долги по зарплате

09/07/2019, 16:16

Новосибирская область стала одним из победителей конкурса «Регион добрых дел»

09/07/2019, 16:08

В первом полугодии «Обувь России» открыла более 100 собственных магазинов

09/07/2019, 16:04

«Горэлектротранспорт» погасил многомиллионную задолженность по страховым взносам

09/07/2019, 14:53

Новосибирцы зарегистрировали почти 44 тыс прав и сделок в Росреестре

09/07/2019, 14:23

Делегация Новосибирской области работает на Иннопроме-2019

09/07/2019, 14:01

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска