В Новосибирске снизилось количество вакансий для маркетологов и банкиров

Самыми популярными профессиональными сферами в первой половине года в Новосибирске стали: «Продажи» с 28% рынка, «IT, телеком» — 16% и «Производство» с 10%. Кроме этого, в топ-10 профессиональных сфер вошли «Транспорт», «Строительство», «Рабочий персонал» и другие. К таким выводам пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Отмечается, что самый большой рост числа предложений был замечен в сферах «Домашний персонал» (+200), «Автомобильный бизнес» (+57%) и «Государственная служба» (+45%).

Средний рост числа соискателей в 2019 году составил 12%. Активней всего искали работу представители сферы «Искусство, развлечения» (+30%), «Наука, образование» (+28%), и «Консультирование» (+27%).

Конкурс на одно предложение в Новосибирске за полгода составил 5,6 резюме на одно предложение. Напомним, что нормой считается 4-5 резюме на одно предложение: такой показатель позволяет и компаниям выбрать сотрудника и последним не испытывать слишком большую конкуренцию при поиске работы.

При этом, самый большой конкурс соискателей был среди желающих работать в сферах «Начало карьеры, студенты» (10,5), «Высший менеджмент» (7,9) и на государственной службе (7,7).

— Что действительно изменилось в этом году по отношению к прошлому, так это состав профессиональных сфер, входящих в топ-10 по количеству предложений в Новосибирске. Если тройка лидеров осталась неизменной, то заметно снижении количество вакансий для маркетологов и специалистов по рекламе, PR. А банковская сфера в этом году даже не вошла в десятку самых востребованных у работодателей сфер, — отметила руководитель пресс-службы Headhunter по СФО Елана Таращук.

Что касается размера среднего вознаграждения, то в первой половине года в Новосибирске он составил 38 400 рублей, это на 8% ниже среднего предложения по России. А вот среднее ожидание составило 37 600 рублей, тут разница со средней ожидаемой зарплатой по стране, составила — 21%.

Фото: pixabay.com, автор- geralt