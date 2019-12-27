На строительство синхотрона из федерального бюджета выделено 37 млрд рублей

Более 37 млрд рублей направляется на строительство ЦКП «СКИФ» в Новосибирской области – соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Правительство РФ постановило осуществить в 2020-2024 годах бюджетные инвестиции в проектирование и строительство объекта капитального строительства «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» площадью 150 тысяч кв. метров. Срок ввода в эксплуатацию объекта – 2024 год, включая создание в 2023 году источника синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ и одной станции, а в 2024 году – шести станций, — говорится в сообщении.