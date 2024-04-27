На стройках Новосибирска выявлены нарушения

Департамент строительства мэрии и сотрудники районных администраций осмотрели 96 строительных площадок для проверки их текущего состояния и уборки прилегающих территорий.
В результате, на 30-ти площадках были выявлены нарушения в содержании и санитарном состоянии прилегающих территорий. Речь идет об уборке от мусора, выносе грязи с территории строительных площадок, уточнили в пресс-службе мэрии. На 7 отсутствовали оборудованные пункты мойки колёс грузовых автомобилей.
После разъяснительных бесед застройщики исправились, сообщили в мэрии.
Напомним, вчера на первой после инаугурации пресс-конференции мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечал, что несоблюдение правил организации работы на стройплощадках является одной из причин образования пулевых бурь в городе.
— С крупных строек выезжают многотонные машины с грунтом на колесах, который потом остается на дорогах, — отметил Кудрявцев. — Сейчас мэрия провела работу по инвентаризации стройплощадок.
Инспекцию некоторых стройплощадок мэр провел лично.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура вынесла 27 представлений по уборке улиц в Новосибирске.
Фото freepik, автор: freepik
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