«Здравмедтех» открыл производство в Узбекистане

Новосибирская компания «Здравмедтех» открыла производство в индустриальном парке «Чирчик» в Ташкентской области. Открытие прошло в рамках форума «ИННОПРОМ».
Как пояснил Infopro54 коммерческий директор ООО «Здравмедтех» Евгений Клевасов, компания планирует локализовать производство одноразового медицинского белья и одежды.
— Мы планируем производить продукцию, которая будет поставляться на рынки Средней Азии. Сейчас в этих странах рынок, можно сказать, стерилен. Многого из того, что в России уже давно применяется в медучреждениях, там нет, поэтому возможностей для роста более чем достаточно, — говорит собеседник Infopro54.
Сейчас компания ведет формирование партнерской базы и заключает контракты. На первый год работы амбициозные задачи не ставятся: ожидаемая расчетная выручка — около 50 млн рублей, но в перспективе новосибирцы намерены наращивать производство, а также расширять ассортимент продукции.
— Это наш первый выход за рубеж. Открыться в технопарке «Чирчик» нам рекомендовали в консульстве. В перспективе мы сможем претендовать на льготы по налогообложению от правительства Узбекистана. Кроме того, нам обещали помощь с набором сотрудников на предприятия, — говорит Евгений Клевасов.
Объем инвестиций в проект он назвать отказался, отметив, что это коммерческая информация.
После выхода предприятия на полную мощность выручка всей компании ООО «Здравмедтех» расчетно увеличится на 20%. Для сравнения: по итогам 2023 года компания получила чуть менее 1 млрд рублей выручки. Учредителями ООО «Здравмедтех» являются Алексей, Евгений и Денис Клевасовы.
Фото предоставлено Евгением Клевасовым, автор: пресс-служба компании.
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