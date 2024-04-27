«Здравмедтех» открыл производство в Узбекистане

Новосибирская компания «Здравмедтех» открыла производство в индустриальном парке «Чирчик» в Ташкентской области. Открытие прошло в рамках форума «ИННОПРОМ».

Как пояснил Infopro54 коммерческий директор ООО «Здравмедтех» Евгений Клевасов, компания планирует локализовать производство одноразового медицинского белья и одежды.

— Мы планируем производить продукцию, которая будет поставляться на рынки Средней Азии. Сейчас в этих странах рынок, можно сказать, стерилен. Многого из того, что в России уже давно применяется в медучреждениях, там нет, поэтому возможностей для роста более чем достаточно, — говорит собеседник Infopro54.

Сейчас компания ведет формирование партнерской базы и заключает контракты. На первый год работы амбициозные задачи не ставятся: ожидаемая расчетная выручка — около 50 млн рублей, но в перспективе новосибирцы намерены наращивать производство, а также расширять ассортимент продукции.

— Это наш первый выход за рубеж. Открыться в технопарке «Чирчик» нам рекомендовали в консульстве. В перспективе мы сможем претендовать на льготы по налогообложению от правительства Узбекистана. Кроме того, нам обещали помощь с набором сотрудников на предприятия, — говорит Евгений Клевасов.

Объем инвестиций в проект он назвать отказался, отметив, что это коммерческая информация.

После выхода предприятия на полную мощность выручка всей компании ООО «Здравмедтех» расчетно увеличится на 20%. Для сравнения: по итогам 2023 года компания получила чуть менее 1 млрд рублей выручки. Учредителями ООО «Здравмедтех» являются Алексей, Евгений и Денис Клевасовы.

Напомним, на форуме InPark 2022 в Новосибирске генеральный директор Технополиса «Химград» (Казань) Айрат Гиззатуллин рассказывал о том, что УК парка при поддержке властей Узбекистана сформировала промышленный парк с бизнес-инфраструктурой в пригороде Ташкента (Чирчик). Его площадь составляет 29 га. В перспективе УК планирует создать на этой территории 130 тысяч кв. м промышленной недвижимости для резидентов. Есть большой спрос на такой формат сотрудничества со стороны партнеров из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, а также стран Центральной Африки, которые также предлагают создавать на их территориях совместные промышленно-индустриальные парки для привлечения малого и среднего бизнеса и организации производств. Айрат Гиззатуллин приглашал к сотрудничеству и новосибирские предприятия.