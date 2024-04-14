Прокуратура вынесла 27 представлений по уборке улиц в Новосибирске

Прокуратура Новосибирска оценила уборку улиц города.
— В ходе проверки установлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей эксплуатирующими организациями по ручной уборке улиц, — говорится в сообщении прокуратуры по Новосибирской области.
Поэтому было вынесено 27 представлений об устранении нарушений, а также более 50 предостережений.
На лиц, отвечающих за содержание дорог, возбуждены административные дела.
— После вмешательства обеспечено устранение дефектов дорог, приняты меры к уборке территорий, приведению остановок общественного транспорта в нормативное состояние, — отметили в сообщении.
Прокуратура продолжает надзорные мероприятия.
Ранее редакция сообщала о том, что жители села Медведское добились ремонта разбитой большегрузами дороги.
Источник фото: Телеграм-канал прокуратуры по Новосибирской области
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