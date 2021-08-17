На свинокомплекс «Кудряшовский» приехала прокуратура

Заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Коростылев посетил свинокомплекс АО «Кудряшовское», расположенный в селе Криводановка, сообщает пресс-служба ведомства.

При участии представителей Роспотребнадзора и руководства организации были осмотрены очистные мощности предприятия, а также обсуждались механизмы очистки и хранения отходов животноводства.

В настоящее время Росприроднадзор проводит плановую выездную проверку соблюдения обществом требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в т.ч. в области охраны атмосферного воздуха.

Результаты этой проверки взяты прокуратурой области на контроль.

Напомним, что новосибирцы уже много лет жалуются на неприятный запах в городе летом. И это на фоне отчётов о том, что столица Сибири находится вне списка городов с самой загрязненной атмосферой. Но когда город в очередной раз накрывает удушливой волной зловония, факт, что у соседей всё еще хуже, мало утешает. В числе виновников называют аэропорт Толмачево, Толмачевские Согры и местные птицефабрики, но при этом до сих пор ни один официальный источник не может чётко назвать виновника.