Аграрии региона получат 150 млн рублей на удобрения из резервного фонда

Дополнительные 150 млн рублей направят аграриям из резервного фонда Новосибирской области на приобретение удобрений и средств защиты растений, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Два действующих направления программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», финансируемых полностью из областного бюджета, вскоре пополнятся дополнительными средствами: на возмещение части стоимости приобретаемых минеральных удобрений и возмещение части стоимости приобретаемых средств защиты растений будет направлено еще 150 млн рублей, — пояснили в министерстве сельского хозяйства региона.

Напомним, в конце июля при поддержке Александра Жукова, депутата Госдумы от Новосибирской области, наш регион получил дополнительно из федерального бюджета миллиард рублей на решение первоочередных социальных задач.

На прошлой неделе компания «ФосАгро» предоставила новосибирским аграриям скидки на минеральные удобрения. В ходе встречи с заместителем председателя правительства – министром сельского хозяйства Новосибирской области Евгением Лещенко генеральный директор сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк подтвердил решение компании о фиксировании цен на минеральные удобрения собственного производства на уровне не выше июльских до полного завершения в регионе осенних полевых работ – по 31 октября 2021 года. Помимо этого, все крестьянские (фермерские) хозяйства, а также овощеводы открытого грунта Новосибирской области получат скидку 5% на наиболее востребованные марки минеральных удобрений ФосАгро: аммофос и комплексные NPK-удобрения.