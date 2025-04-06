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На Связистов в Новосибирске введут реверсное движение трамваев

  • 06/04/2025, 10:30
Автор: Юлия Данилова
На Связистов в Новосибирске введут реверсное движение трамваев
В ближайшее время на улице начнется масштабная замена трамвайных путей

МКП «Горэлектротранспорт» объявил тендер по выбору подрядчика для ремонта двухпутного участка трамвайного пути по улице Связистов на участке от улицы Широкой до улицы Оборонной. Ориентировочная протяжённость — 4,2 км в однопунтом исчислении. Стартовая цена контракта составляет 156 млн рублей.

Работы по ремонту трамвайного пути, обустройству и демонтажу участков реверсивного движения, восстановлению нарушенного благоустройства, обустройство временных переездов и пешеходных переходов, послеосадочный ремонт в зонах временных переездов и пешеходных переходов, а также прочие работы, за исключением послеосадочного ремонта открытых участков трамвайного пути, должны быть выполнены в срок до 30.09.2025 года, уточняется в тендерной документации.

Кроме того, на следующий год с 1 мая по 30 июня 2026 года подрядчик должен выполнить послеосадочный ремонт трамвайного пути без закрытия и / или ограничения трамвайного движения.

Начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин на минувшей неделе отмечал, что путевое хозяйство городского трамвая недоремонтируется.

— Всего у нас по городу 137 км трамвайных путей. Мы должны в год ремонтировать 8-10 км в однопутном исчислении. Реально получатся 4-6 км, — констатировал чиновник.

Он напомнил, что помимо улицы Связистов в этом году предстоит завершить ремонт трамвайных путей по улице Мира, который был начат в прошлом году в рамках нацпроекта БКАД, а также провести благоустройство дорожного полотна.

Кроме того, в рамках БКАД прорабатывается вопрос комплексного ремонта трамвайных путей на Серебренниковской. При подтверждении финансирования в мэрии планируют начать работы и на этом участке.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирску рекомендовали обособлять трамваи, чтобы повысить их скорость. В Челябинске за четыре года на маршруты вернули многосоставные вагоны из-за роста пассажиропотока.

Фото Infopro54, автор: Ростислав Нетисов.

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Трамвай ремонт


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