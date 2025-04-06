В новосибирском Толмачево изменилась навигация для пассажиров международных рейсов

В Новосибирском аэропорту Толмачево после реконструкции запустили теплую переходную галерею между Сектором С (внутренние авиалинии) и Сектором B (международные авиалинии). Об этом сообщила пресс-служба авиахаба. Вход для пассажиров международных рейсов через Сектор В закроют 7 апреля. На эти рейсы можно будет попасть только через Сектор С, уточнили в компании.

Напомним, галерея была закрыта на ремонт в январе 2025 года.

По итогам 2024 года аэропорт Толмачево обслужил 9,299 млн. пассажиров, что на 2,3 % больше чем в 2023 году. В том числе обслужено 2,478 млн. трансферных пассажиров, их доля в общем пассажиропотоке составила 26,9%.

На международных линиях (МВЛ) было обслужено 1,720 млн. пассажиров (+24,5% к 2023 году). Наиболее популярными стали Анталия, Пхукет, Дубай, Стамбул, Пекин, Бангкок, Утапао, Шанхай, Хургада, Маттала, Коломбо.

Наибольший рост пассажиропотока в 2024 году к 2023 году показали такие международные направления как: Маттала (Шри-Ланка) (+213%), Пекин (+181%), Бангкок (+90%), Стамбул (+55%), Дубай (+42%), Пхукет (+27%), Анталия (+20 %).

Ранее редакция сообщала о том, что владелец парковки в Толмачево оспаривает решение УФАС в суде. Из-за новых правил оплаты стоянки подорожали услуги такси от аэропорта.