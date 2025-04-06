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В Новосибирской области закончился срок соглашения о стабилизации цен на масло

  • 06/04/2025, 11:30
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирской области закончился срок соглашения о стабилизации цен на масло
Между тем ФАС рекомендовала регионам России договариваться с производителями и сдерживать рост стоимости мяса

По состоянию на март 2025 года соглашения о стабилизации цен на баранину заключены в 16 регионах страны, на говядину — в 24, на свинину — в 25. Как заявили в ФАС РФ, эту практику целесообразно распространить и на другие регионы.

— Мера способствует стабилизации цен на товары: в регионах, где действуют соглашения, наблюдается положительный эффект по сравнению с регионами, в которых они не заключались, — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе УФАС по Новосибирской области, в регионе на данный момент таких соглашений нет. Точной информации о том, когда они могут появиться в ведомстве не располагают.

Напомним, в Новосибирской области цены на говядину резко менялись несколько раз за последние полгода. В сентябре 2024 они подскочили на 50 рублей.  Одновременно поднимались цены и на другие виды мяса. Так, в начале лета абсолютным лидером стала баранина — с начала года ее цена выросла на 95 рублей и к февралю 2025 составила 625,45 рублей за килограмм.

В феврале в магазинах города говядина без кости продавалась по цене более 850 рублей за кг с учетом скидки, на рынках — она стоила около 1000 рублей.

По данным Новосибирскстата, на 31 марта говядина (кроме бескостного мяса) в Новосибирск стоила в среднем 672 рубля. Это 73 рубля больше, чем в начале года (599 руб). Цена на бескостную говядину в статистике не публикуется.

Свинина (кроме бескостной) подорожала до 404 рублей (в начале года 388,7 рубля). Килограмм баранины (кроме бескостной) можно было купить за 698 рублей (659 рублей). Куры охлажденные и мороженные продавались в среднем по цене 234 рубля за кг (228 рублей). Впрочем, в магазинах и на рынке можно купить мясо по более лояльной цене.

цены на говядину

Напомним, в январе Минсельхоз Новосибирской области подписал соглашение с ООО «Болтовский маслосыркомбинат» и ООО «Тогучинское молоко» о стабилизации цен на сливочное масло. Оно действовало до 1 апреля 2024 года.  Тем не менее, с начала года средняя цена на кг масла в магазинах региона выросла с 1290,8 до 1307,4 руб за кг.

Ранее редакция сообщала о том, что социальные полки появятся в магазинах Новосибирской области. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : цены на мясо ФАС рост цен


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