На таможне в Германии у россиян изымают автомобили

Россияне с конца июня 2023 года сообщают об аресте личных автомобилей во время поездок в Германию. В главном управлении таможни ФРГ ответили, что расценивают любые поездки россиян в ФРГ на собственных автомобилях как случай возможного нарушения европейских санкций против РФ, сообщает РБК со ссылкой на соответствующие документы.

— Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров или груза. Эмбарго не предусматривает исключений из запрета для указанных вами обстоятельств, — говорится в ответе ведомства.

Регламент ЕС об эмбарго в отношении РФ был принят 31 июля 2014 года.

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