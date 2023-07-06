В Новосибирске суд рассмотрит уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении сотрудника НЗХК

В Калининский районный суд г. Новосибирска поступило уголовное дело в отношении руководителя группы цеха №1 ПАО «НЗХК» Александра Тихонова. Он обвиняется в совершении коммерческого подкупа в крупном размере (п. «г» ч.7 ст. 204 УК РФ), сообщили в Калининском суде Новосибирска.

Согласно материалов расследования, установлено, что Александр Тихонов, являясь руководителем группы по обращению с ядерными материалами, радиационно-активными отходами и радиационными веществами в цехе производства ИТВС (цех№1) ПАО «Новосибирский завод химконцентратов», по просьбе сотрудников арендатора ООО «Экорт» неоднократно давал указания сотрудникам ООО «НЗХК-Инструмент» о проведении ремонтных работ арендованного ООО «Экорт» оборудования за счет средств ПАО «НЗХК» и вне графика ППР.

В период с 1 сентября по 31 ноября 2021 года Александр Тихонов получил от ООО «Экорт» денежные средства в размере 300 000 руб. и четыре автомобильные шины стоимостью 56 120 руб.

Ранее редакция сообщала о том. что коммерсант оштрафован на 10 млн за подкуп топ-менеджера завода Сиблитмаш.