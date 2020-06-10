Летники в Новосибирске могут открыть на следующей неделе

— Мы готовим решение об открытии больших непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. м. Для принятия этого решения нужно обеспечить коэффициент распространения коронавирусной инфекции на уровне 0,8. Сейчас у нас около 1. Если мы неделю удержим эти темпы, то сможем принять такое решение, — заявил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Одновременно мы сейчас готовим решение по летним верандам при ресторанах и кафе. Они входят во второй этап, прописанный Роспотребнадзором. Если темпы развития заболеваемости сохранятся на нынешнем уровне, то мы также подойдем к открытию летников в начале следующей недели.

— Новосибирская область вошла в карантин намного позже, чем большинство субъектов РФ — на 1-1,5 месяца. Надеюсь, что разрыв по выходу будет не таким большим как на старте, но сейчас из-за эпидемиологической ситуации мы вынуждены принимать точечные решения, — добавил губернатор.

По его словам, принято решение о возобновлении работы непродовольственных рынков и музеев. Сейчас правительство региона согласовывает с Роспотребнадзором перечень мероприятий, которые позволят открыть зоопарк

Торговые центры, где расположены объекты массового пребывания (игровые площадки, фудкорты, кинотеатры, финтес-центры) в регионе будут открывать в самую последнюю очередь.

Напомним, на прошлой неделе к тренировкам в области было разрешено допустить спортсменов, членов сборных Новосибирской области всех возрастов.

2021-2022

— Из-за длительного простоя бизнеса потери бюджета уже составляют около 20 млрд рублей. С учетом этой динамики мы подготовили предложения по снижению расходов бюджета, чтобы обеспечить стабильность в регионе и не допустить возникновения неуправляемой ситуации, — констатировал Андрей Травников. — Эти предложения будут вынесены на рассмотрение регионального парламента на следующей сессии.

При этом глава региона признал, что ситуация с исполнением доходной части областного бюджета уже непростая. Потери формируются за счет недосбора налогов из-за предоставленных бизнесу преференций. Травников подчеркнул, что регион пошел на это сознательно, чтобы сохранить экономику и обеспечить платежеспособность предприятий, которые будут выплачивать налоги вгодах. На сокращение доходов бюджета повлияло и прекращение/приостановка деятельности многих отраслей и предприятий.

Секвестр не затрагивает социальных обязательств бюджета: выплаты субсидий, мер соцподдержки, в том числе тех, которые анонсированы президентом РФ. Правительство постаралось сохранить региональное софинансирование объектов, реализуемых в рамках нацпроектов и связанных со строительством, ремонтом и реконструкцией соцобъектов, школ, детсадов, объектов культуры и спорта. Пока сохраняются объемы софинансирования строительства крупных инфраструктурных объектов: ЛДС, регионального центра волейбола, четвертого моста через Обь, обязательств по строительству 7 поликлиник в рамках ГЧП.

— Все эти проекты на сегодняшний день обеспечены финансированием. Как ситуация будет развиваться дальше — посмотрим, — говорит губернатор.

Напомним, с 6 апреля в Новосибирской области с карантина вышли стройки и промышленные предприятия, с 13 апреля — сфера услуг, с 12 мая сняты ограничения по посещению кладбищ и прогулкам на улице, с 9 июня разрешено работать непродовольственным магазинам площадью до 400 кв. м.

По данным оперативного штаба, на утро 10 июня в Новосибирской области за сутки выявили 106 новых случая COVID-19. 97 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались 2 пациента. Общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции — 3858, из них — 258 у детей. 1552 пациента выздоровели, 46 пациентов скончались. В отделениях реанимации находятся 46 человек. На ИВЛ — 11 пациентов.

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