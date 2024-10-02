На территории сельсовета под Новосибирском построят кондитерскую фабрику

Инвестор ООО «Альянс-Сибирь-Развитие» представил на инвестсовете Новосибирской области проект создания производственно-логистического комплекса «Мочище» на территории Станционного сельсовета Новосибирской области.

— Проект предполагает строительство производственно-логистического комплекса. Его ключевыми резидентами станут оператор 3PL — компания ООО «Экваир» и кондитерская фабрика ООО «Родина». В комплексе будет создана инфраструктура, предназначенная для эффективного распределения грузов посредством внедрения новых технологий и методов управления, — сообщили в пресс-службе правительства.

Общая площадь участка, отведенного под строительство комплекса составляет 34 481 кв.м. Из них производственно-складские помещения класса А займут 12 000 кв.м. Под офисы арендаторов проект отведут 600 кв.м. Помимо этого, на территории предусмотрено 50 парковочных мест для легкового транспорта и 50 для грузового.

Сейчас проект находится на стадии предпроектных работ. Его реализация предусмотрена в одну очередь после одобрения аренды земельного участка и межевания в необходимых границах.

Инвестор предполагает реализовать проект за 611 млн рублей, из которых 61 % — собственные средства, 39% — заемные. Основные вложения ожидаются в 2026 году — 286,6 миллионов.

По предварительным расчетам, основные арендаторы комплекса создадут около 100 новых рабочих мест. Среднемесячная зарплата сотрудников составит 70 000 рублей.

Выход комплекса на проектную мощность запланирован на октябрь 2026 года. Срок окупаемости проекта составит 8,1 год, а рентабельность продаж на начальном этапе — 16 %. За период окупаемости проекта (с 2024 по 2032 гг.) сумма налоговых платежей составит 181,4 млн. руб. К 2023 году выручка компании оценивается на уровне 268,9 млн рублей, чистая прибыль — 120,8

По данным Seldon.Basis, ООО «АЛЬЯНС-СИБИРЬ-РАЗВИТИЕ» создано в 2017 году. Основной вид деятельности компании ООО «АЛЬЯНС-СИБИРЬ-РАЗВИТИЕ» — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Директором компании является Станислав Басалаев. Учредителями Андрей Пак (33,75%), Кирилл Стукало (25%), Роман Братцев (16,88%), Степан Сафонкин (16,88%) и Станислав Басалаев (7,5%). Выручка и чистая прибыль компании за 2023 год не указаны.

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