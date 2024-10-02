Водителя, сбившего велосипедиста под Новосибирском, ищет полиция

В Искитимском районе Новосибирской области произошло ДТП с гибелью велосипедиста.
Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят расследование, чтобы установить личность водителя, виновного в этом трагическом инциденте.
По предварительным данным, вечером 1 октября 2024 года водитель двигался по дороге Верх-Каюн — Михайловка. На 25-м километре он сбил велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Неизвестный скрылся с места происшествия, не оказав помощь пострадавшему.
— Велосипедист-мужчина 1961 года рождения спустя несколько часов скончался в лечебном учреждении, — говорится в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области.
Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к жителям и гостям района с просьбой, если у них есть какая-либо информация по этому ДТП, обратиться в дежурную часть МО МВД России «Искитимский».
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области выявлено более 200 преступлений в автостраховании.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
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