Аллею черемухи на улице Урицкого вырубают в Новосибирске

В Новосибирске на улице Урицкого реконструируют аллею черёмухи. Специалисты провели обследование и установили, что деревья, высаженные в 70-х годах, повреждены на 87%.

— Проект реконструкции зелёных насаждений был представлен в конце августа, — отмечают власти города.

После реконструкции аллею украсят 158 крупномерных саженцев черемухи Маака и 775 саженцев рябинника рябинолистного.

В настоящее время подрядчик, занимающийся реконструкцией зелёного пространства, удаляет пни, оставшиеся после вырубки деревьев. После этого будет заменён слой почвы, и в середине октября начнётся посадка новых саженцев.

Ранее редакция сообщала о том, как выглядит Первомайский сквер после реконструкции.