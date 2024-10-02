Аллею черемухи на улице Урицкого вырубают в Новосибирске

В Новосибирске на улице Урицкого реконструируют аллею черёмухи. Специалисты провели обследование и установили, что деревья, высаженные в 70-х годах, повреждены на 87%.
— Проект реконструкции зелёных насаждений был представлен в конце августа, — отмечают власти города.
После реконструкции аллею украсят 158 крупномерных саженцев черемухи Маака и 775 саженцев рябинника рябинолистного.
В настоящее время подрядчик, занимающийся реконструкцией зелёного пространства, удаляет пни, оставшиеся после вырубки деревьев. После этого будет заменён слой почвы, и в середине октября начнётся посадка новых саженцев.
Ранее редакция сообщала о том, как выглядит Первомайский сквер после реконструкции.
Источник фото: мэрия Новосибирска
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