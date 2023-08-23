На «Технопром-2023» в Новосибирске обсудили развитие логистики, транспорта и дорог

Круглый стол «Новосибирск как логистический центр восточного ориентира страны» в рамках Х Международного форума «Технопром-2023» состоялся в Новосибирске. Участники обсудили перспективы развития транспортно-логистического узла и дорожной инфраструктуры Новосибирска в современных условиях. В работе форума принял участие мэр Анатолий Локоть.

«Сегодня перед страной стоят серьезные вызовы, и это нужно принимать как данность. Переориентация России и ее интеграционных связей с Запада на Восток – это то, о чем все чаще говорит руководство нашей страны. Нам объявлена блокада, и мы должны защищать интересы своей страны. Необходимо выстраивать пути решения, используя прошлый опыт и современные технологии, – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе круглого стола. – Центр мировой экономики сдвигается в Азию, и географическое положение Новосибирска открывает перед нами определенные перспективы: наш город находится на торговых путях с Казахстаном, Средней Азией и Востоком. Это хорошая возможность наладить экономическое и технологическое сотрудничество. Задача – создать условия не столько для импортозамещения, сколько для импортоопережения. Мы сформировали интеллектуальную карту кооперативных связей Новосибирска. Городу есть что предложить в качестве фундамента для выстраивания и удлинения кооперативных цепочек с высокотехнологичными наукоемкими производствами».

По словам заместителя начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаила Никулина, с 2017 года Новосибирск активно ведет работу, чтобы стать логистическим центром № 1 на пути из Китая и Азии в Европейскую часть России.

На основе транспортного раздела генерального плана города, который был утвержден в марте 2021 года, разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры. Одновременно с этим правительство Новосибирской области подготовило комплексную схему агломерации, на которой стыкуются все транспортные коридоры.

Согласно генеральному плану вокруг города создается магистральный дорожно-транспортный каркас, включающий в себя Северный обход, Восточный обход (плавно перетекающий в Чуйский тракт) и начало проектирования Южного транзита. Первичный транспортный каркас увязывает на себе все существующие логистические комплексы. Также в генеральном плане указаны магистрали непрерывного движения, скоростные автодороги, магистрали для быстрого транзита, для быстрой доставки грузов не через территорию города. Кроме того, в плане заложено проектирование внутреннего транзитного транспортного кольца (аналога третьего транспортного кольца Москвы), в которое войдут ул. Доватора, Южный транзит, Бугринский мост, ул. Колонды. Замкнуть кольцо должен Заельцовский мост – самый северный мост Новосибирска.