Создатель долгостроя «Soho» Дмитрий Котов снова заявил о поиске инвесторов

Комплекс с бассейнами на берегу реки Оби в районе Бугринской рощи начали строить почти 3 года назад. Обещали сделать релакс-зону для отдыха европейского уровня, построить гостиничные домики. Зимой планировали запустить трассу для сноутюбингов с подъемниками, залить каток. Инициатором проекта выступил финансист и инвестор Дмитрий Котов. Два года назад в интервью СМИ он рассказывал, что для проекта собрал 193 инвестора, которые вложили деньги в строительство. Назывались самые разные суммы инвестирования– от несколько десятков тысяч рублей до несколько десятков миллионов. Взамен инвесторам обещали акции и дивиденды.

Однако вместо престижного «курорта без аэропорта», как позиционировали «Soho», на строительной площадке торчала только арматура. В конце июня появилась информация, что мэрия Новосибирска планирует разорвать контракт с «Soho», а площадку под строительство сравнять с землей. Тогда инициатор проекта объяснил проблемы финансовыми трудностями, проблемами с инвестированием, которые не позволили довести задуманное до конца.

Но сегодня в Телеграм-канале Дмитрий Котов снова начал рассказывать о том, каким прекрасным будет будущий клуб «Soho». И снова ищет инвесторов, обещая 2-годичную окупаемость. Раньше были обещания окупить все вложения за 3 года.

— Сейчас мы находимся на завершающей стадии. На этой неделе есть планы заказать металлоконструкции и приступить к возведению основной зоны – входной группы. Подыскиваем генерального партнера для завершения проекта. Планируем сдать готовый объект в конце года, — заявил Дмитрий Котов.

Что самое интересное, за 2 года простоя никто из инвесторов публично не возмущался и не требовал вернуть потраченные средства на строительство пляжного клуба.

Ранее редакция писала, что мэрия отказалась от проекта с бассейнами в Бугринской роще.