В Новосибирске появится завод холодильников RBT.ru

Региональная сеть магазинов электроники RBT.ru построит в Новосибирске завод по производству холодильников. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

На предприятии будут выпускать холодильники собственной марки сети Leran, а также предоставляться мощности под контрактный выпуск. Всего планируется изготавливать 250—300 холодильников в год.

По оценке одного из источников издания, инвестиции в завод в Новосибирске могут составлять $30–60 млн.

По данным Seldon.Basis, ООО «КОМПАНИЯ РБТ» была образована 2001 году. Генеральный директор: Андрей Кашин. В компании два совладельца: Андрей Кашин (99%) и Марина Кашина (1%) Основной вид деятельности — Торговля оптовая бытовыми электротоварами. Чистая прибыль в 2022 — 200,28 млн рублей, Выручка — 31,16 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский завод увеличит выпуск железобетонных изделий для строительства.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский завод увеличит выпуск железобетонных изделий для строительства.