Новосибирские ЗАГСы будут работать в дни новогодних каникул

Новосибирские ЗАГСы готовы регистрировать новорожденных и устанавливать отцовство даже в новогодние каникулы. В период праздничных дней с 1 по 8 января 2024 года в отделениях установлен график дежурств.

― Провести необходимые регистрации можно 3 января в Дзержинском (пр. Дзержинского д. 16), Калининском (ул. Б. Хмельницкого д.10), Кировском районах (ул. Петухова д. 18) с 09.00 до 17.00 часов. Перерыв на обед с 13.00 до 13.48 часов. А 5 января будут работать отделения в Октябрьском (ул. Нижегородская д.27), Советском (пр. Академика Лаврентьева д.14) районах, а также Центрального округа (Красный проспект, 66), ― сообщает управление по делам ЗАГСа Новосибирской области.

Получить свидетельство о смерти можно в любые дни, кроме 1 января, в Специализированном отделе регистрации по адресам ул. Потанинская, д. 42/1 и ул. Немировича — Данченко, д. 134 с 9.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 13.48 часов).

Единственные выходные дни ― 30 и 31 декабря.

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