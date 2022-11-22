На трассах Новосибирской области оборудовали 30 мобильных пунктов обогрева для водителей

Трассы Новосибирской области основательно подготовили к суровым сибирским морозам. Как сообщает издание КП-Новосибирск со ссылкой на территориальное управление автомобильных дорог, на дорогах региона оборудовано 30 мобильных пунктов обогрева, в каждом из которых есть тепловые пушки, прикуриватели, мобильный телефон и набор для ремонта.

Замерзшим водителям, оказавшимся в сложной ситуации на дороге, предложат теплую одежду, пледы и валенки. При необходимости они могут согреться чаем и подкрепиться печеньем.

Также в экстренной ситуации застрявшему на трассе водителю помогут добраться до ближайшего теплого места, а его автомобиль эвакуируют в обогреваемый гараж.

Обращаться за помощью предлагают по телефонам: 730 для абонентов МТС и 8-913-949-00-30 – для других операторов, а также 112 и 8-383-335-81-55.

Ранее редакция сообщала, что водителей будут штрафовать за шины, несоответствующие сезону, неработающую антиблокировочную систему и многое другое.