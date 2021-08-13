На три месяца продлен арест директора новосибирской АГЗС

Центральный районный суд Новосибирска продлил еще на три месяца (до середины ноября) срок заключения в СИЗО Романа Гармидера — директора газовой АЗС «Еврогаз», где в результате сильного взрыва несколько десятков человек получили ожоги и травмы.

— Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 12.08.2021 продлен срок содержания под стражей в отношении Гармидера Р.И. на 3 месяца, а всего до 5 месяцев, то есть до 14.11.2021. Постановление не вступило в законную силу, — говорится на сайте суда.

Напомним, несколько взрывов и крупный пожар на газовой заправке «Еврогаз» произошли в Октябрьском районе вечером 14 июня. Площадь возгорания составила более 1,5 тысяч кв. метров. Пострадали более 30 человек, включая сотрудников ГУ МЧС, принимавших участие в тушении огня. Жители расположенных поблизости многоквартирных домов не пострадали, так как ветер дул в противоположную от них сторону.

Ходатайство защиты о смягчении обвинения было оставлено без удовлетворения. Этот же суд вчера продлил на три месяца срок домашнего ареста инженера АЗС Геннадия Киселя.

По данным МЧС, причиной ЧП стало то, что газовоз, перекачивающий сжиженный газ в резервуар, не был заземлен. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238), и нарушении требований промышленной безопасности (ст. 217). Директора и инженера АЗС задержали.

В дальнейшем в нем появился третий фигурант – директор управляющей компании «Экогаз» Алексей Савлук, он также находится под стражей.

Напомним, что данное происшествие стало поводом для правительства региона, областной прокуратуры и мэрии Новосибирска инициировать проверки всех газовых автозаправочных станций, расположенных на территории города. В частности, руководству мэрии было поручено тщательно проанализировать обоснованность размещения АЗС и АГЗС внутри жилых кварталов и в непосредственной близости от них. Также предписано проверить наличие договоров аренды, сроки этих договоров и другие документы у таких предприятий.