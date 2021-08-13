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Завершилось дело в отношении новосибирских экс-прокуроров

  • 13/08/2021, 11:00
Автор:
Новости Новосибирска
Им инкриминируют превышение должностных полномочий и воспрепятствование следствию.

Следственным комитетом РФ расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении новосибирских прокурорских работников: бывшего прокурора города Новосибирска Дениса Ференца, бывшего начальника управления прокуратуры Новосибирской области Александры Авериной, а также Дмитрия Куклина, Михаила Федосеева и Павла Кулибанова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, бывший руководитель компании «Винап» Олег Яровой при пособничестве начальника управления прокуратуры Александры Авериной и директора ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрия Куклина совершил ложный донос о мошенничестве своей знакомой. Факт якобы мошенничества подтвердили в своих свидетельских показаниях Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. При этом бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец, превышая служебные полномочия, собранные по делу доказательства передавал Александре Авериной.

Также он вмешался в деятельность следователя путем дачи ему незаконных указаний о возбуждении уголовного дела, избрании в отношении местной жительницы меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, и окончании расследования без проверки представленных обвиняемой доказательств, свидетельствующих об отсутствии состава инкриминируемого деяния, сообщают в Следственном управлении. Впоследствии это уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием в действиях местной жительницы состава преступления.

В настоящее время материалы по каждому из фигурантов переданы в суд.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 294, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 306, ч. 2 ст. 307, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 307 УК РФ (превышение полномочий; воспрепятствование производству предварительного следствия; совершение заведомо ложного доноса о мошенничестве; дача заведомо ложных показаний), сообщают в ведомстве.

Напомним, что на днях суд Центрального района Новосибирска не удовлетворил ходатайство следствия о продлении Авериной и Куклину срока содержания под стражей, «выпустив» их под домашний арест.

Александра Аверина и Денис Ференец были помещены под стражу 25 ноября 2020 года. Предполагаемые причины задержания и помещения под стражу теперь уже бывших прокурорских работников могут быть связаны с уголовным делом в отношении бывшего руководителя компании «Винап» Олега Ярового. Еще одним из фигурантов дела выступает директор ООО «ГУМ», ООО «Гум-Инвест» и ООО УК «ЦУМ» Дмитрий Куклин, которому в начале 2021 года, как и Авериной, продлили срок содержания под стражей. Позже меру пресечения изменили на домашний арест, срок которого должен был завершиться 13 августа 2021 года.

Фото: pixabay.com автор: Daniel_B_photos

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : СК РФ прокуратура злоупотребление полномочиями


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