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Пять причин купить семейную «трешку» в проектах ГК «Расцветай»

  • 13/08/2021, 11:30
Недвижимость
В проектах ГК «Расцветай» трехкомнатные квартиры идеально заточены под потребности семей с детьми.

Трехкомнатная квартира-студия («евротрешка») или полноценная трехкомнатная – самое популярное решение для семей с одним или двумя детьми.

Трехкомнатные квартиры в хорошем доме — вершина «квартирной карьеры», ответственный выбор. По данным опроса ГК «Расцветай», более половины новосибирцев покупают большую «семейную» квартиру на длительный срок, чуть более четверти (26%) — на 10-15 лет, «пока дети не вырастут».

Возможности выгодной ипотеки и материнского капитала позволяют не ждать пенсию, чтобы накопить на комфортное жилье. Мы изучили нюансы выбора квартиры на примере ассортимента трехкомнатных квартир в домах ГК «Расцветай» и нашли пять весомых причин покупать квартиру именно у этого застройщика.

ЖК «Расцветай на Гоголя»

Во дворе ЖК «Расцветай на Гоголя» — современные игровые площадки для детей разных возрастов, спортивная площадка, воркаут, а также зона для отдыха со скамейками и зелеными насаждениями.

  1. Превосходные локации жилых комплексов. Покупая квартиру, люди «покупают» район и его преимущества. Выбор квартиры в окраинном спальном жилмассиве сэкономит средства, но главе семьи придется стоять в пробках по дороге на работу, а маме — стоять в очередях в переполненных поликлиниках. Вложения в квартиру в развитом, престижном районе оправданы: это экономия времени всех членов семьи, гарантия безопасности.
По данным опроса ГК «Расцветай», каждый четвертый новосибирец готов менять район ради удобной логистики и экономии времени.

Лариса Самойлова, руководитель агентства недвижимости «Афина Паллада» отмечает, что застройщик выбирает исключительно удобные для людей районы.

— Для ГК «Расцветай» характерен тщательный выбор локаций для комплексов, — говорит эксперт. — И правый, и левый берег — это максимальное приближение к метро, прекрасные транспортные развязки, достаточный объем сложившейся инфраструктуры. Рядом с комплексами — престижные школы и садики, детские поликлиники, парковые зоны.

  • «Расцветай на Маркса» — перспективный район вблизи строящегося дворца спорта, рядом — метро и новые транспортные развязки. В шаговой доступности — три детских сада, школа и два лицея, поликлиника и областная клиническая больница.
  • «Расцветай на Красном» находится в пяти минутах ходьбы от метро, вблизи комплекса — восемь школ и семь детских садов, в районе возводят новую поликлинику. Рядом — Ботанический сад, зоопарк и Заельцовский парк.
  • «Расцветай на Обской» расположен вблизи набережной. Рядом — «Речной вокзал», есть возможность комфортно добираться на левый и правый берег. Школа — в соседнем здании, детский сад — неподалеку. Также в районе строят новую школу и детский сад.
  • Комплексы в Центральном районе — «Расцветай на Шамшиных» и «Расцветай на Ядринцевской» — это близость сразу к нескольким центральным станциям метро. В шаговой доступности находятся самые престижные школы (в том числе гимназия №1 и экономический лицей), Центральный парк и вся инфраструктура центра Новосибирска.

Новый жилмассив высокого уровня — это люди с достойным уровнем дохода, культуры и образования, высокими амбициями, активные и успешные. Жители новых жилых комплексов комфорт-класса поддерживают уровень, заданный застройщиком: здесь нет изрисованных стен, сломанных детских площадок и мусора у подъездов.

Вечнозеленые хвойные растения, высаженные на придомовой территории объектов ГК «Расцветай», выделяют полезные летучие вещества – фитонциды, которые способны убивать бактерии и другие вредные микроорганизмы.

  1. Семейная инфраструктура комплекса и зеленые зоны. Новая квартира определяет образ жизни членов семьи на десятилетие вперед: где вы будете гулять с детьми и бегать по утрам, насколько безопасной будет дорога в школу или в бассейн для ребенка, как город будет развивать дорожную сеть.

Детская площадка – один из основных элементов комплексного благоустройства объектов ГК «Расцветай».

  • «Расцветай на Шамшиных» и «Расцветай на Ядринцевской»: рядом — стадион «Спартак», два бассейна и Центральный парк.
  • Рядом с кварталом «Расцветай на Маркса» скоро будет парк для прогулок и занятий спортом площадью 15 га, строят спорткомплекс, благоустраивают набережную, создают новые дорожные развязки.

Благоустройство территории ЖК «Расцветай на Красном» уникально. Оно предполагает зонирование на площадки для занятий детей разных возрастов, здесь будет беседка, закрытая от дождя и ветра, которая позволит заниматься творчеством на открытом воздухе. В комплексе — детская площадка для детей постарше и подростков, спортплощадка с оборудованием для кардио- и силовых тренировок, беседки для досуга взрослых и место для проведения праздников.

Плотная высадка деревьев будет использована для создания густых массивов, которые вкупе с одиночными деревьями и цветниками создадут зеленую зону.

Лариса Самойлова говорит, что родители ценят в проектах ГК «Расцветай» хорошие планировки двора, безопасную закрытую территорию комплекса:

— Важно, что дворы в комплексах — без машин, место автомобилей — на подземной парковке, а в подъездах есть помещения для хранения колясок и велосипедов.

  1. Покупая квартиру, вы воплощаете в жизнь свои мечты — об отдельной детской, личном кабинете, просторной столовой, удобной теплой парковке и шикарном виде из окна. Важно, чтобы застройщик мог реализовать такие мечты благодаря большому ассортименту планировок и чутко относился к потребностям горожан.
Лариса Самойлова отмечает, что для проектов ГК «Расцветай» характерны продуманные эргономичные планировки без неиспользуемого пространства, где сценарии проживания спланированы для семей с одним и двумя детьми.

— Трехкомнатные квартиры в каждом доме ГК «Расцветай» похожи на конструктор, — делится руководитель отдела новостроек «Центрального агентства недвижимости» Александр Задара. — Базовые планировки легко трансформируются под потребности жителей, зонирование жилых и нежилых зон определяют только желания семьи.

Также эксперт отмечает доступность паркинга в объектах ГК «Расцветай»:

— Здесь есть удобные машиноместа, где можно разместить сразу два, а то и три автомобиля по справедливым ценам, что очень актуально для семейных людей: не нужно думать, куда поставить папин седан или мамин хетчбэк.

Подземный паркинг «Расцветай на Ядринцевской»

Опрос покупателей квартир в новостройках ГК «Расцветай» показал, что одно из весомых преимуществ при оценке вариантов трехкомнатных и многокомнатных квартир семейными парами — разнесенные спальни. Если спальня родителей в противоположной стороне от детской, то даже самые яркие детские баталии не помешают отдыху взрослых. Кроме того, в числе преимуществ, которые есть в планировках проектов ГК «Расцветай», — два санузла, при этом один из них — рядом с родительской спальней.

Также в цене — кухни-гостиные и выделенные места под гардеробные и кладовые, зоны хранения, ведь большой семье нужно много места для семейных посиделок и игр с детьми, а количество вещей, которые надо вместить в квартиру, при появлении детей растет в геометрической прогрессии.

В целях безопасности новосибирцы просят: в детской не должно быть балкона, а окна на кухне и в гостиной должны выходить во двор, чтобы родители видели играющего на площадке ребенка.

Грамотные планировки делают квартиру адаптивной к потребностям хозяев, отмечают в ГК «Расцветай». В проектах застройщика есть даже несколько вариантов так называемых гибких планировок, при которых, например, при рождении второго ребенка семья может путем минимальной перепланировки обрести еще одну изолированную комнату.

Александр Задара, руководитель отдела новостроек Центрального агентства недвижимости: 

— Самый удобный вариант — это всегда хайфлэт. Квартира с потолком в пять с половиной метров не только позволяет чувствовать уютный простор, но и создать мастер-спальню для родителей, где можно отдохнуть, уединиться, посвятить время себе. Такое пространство в пространстве, личная зона, как ничто иное, помогает укреплению семьи. Кстати, все хайфлэты в ГК «Расцветай» безопасней в квадрате, потому что вход на последний этаж дома — только по индивидуальному чип-ключу.

  1. Высокое качество строительства дома и инженерные решения. Хорошо построенный дом помогает экономить на содержании жилья, дает уверенность в отсутствии дополнительных вложений. В отделе продаж ГК «Расцветай» рассказали, что чаще всего новосибирцы оценивают качество дома по уровню чистовой отделки в квартире: ровные ли стены и пол, аккуратно ли проведены работы. При этом стоит поинтересоваться, производителем установленных стеклопакетов и фурнитуры к ним, какие входные двери будут в новой квартире, какая разводка отопления запланирована. В проектах ГК «Расцветай» разводка отопления горизонтальная, что дает возможность установить счетчик тепла на квартиру и экономить десятки тысяч рублей в год.

Новоселам остаются только приятные хлопоты по подбору обоев, покрытия для пола и потолка. Черновые работы уже выполнены застройщиком.

Качественная предчистовая отделка позволит быстро переехать в новую квартиру, уделяя силы и средства только эстетической стороне ремонта, без грязи и затрат на цемент и трубы. В перечень проделанных застройщиком работ входит стяжка с шумоизоляцией. Установленные клапаны приточной вентиляции обеспечат хороший микроклимат, свежий воздух без затрат на бризеры. Оконные стекла со специальным напылением сохраняют прохладу летом и тепло зимой, а мощная стальная дверь с дополнительной защитой от звуков и возможностью кодировки замка поможет чувствовать себя в полной безопасности.

Примерно половина опрошенных при выборе квартиры ориентируется на сумму возможного ипотечного кредита и посильного ипотечного платежа. При этом каждый пятый новосибирец готов двигаться по стоимости жилья, если предложенный вариант будет обладать рядом весомых преимуществ. По данным исследования застройщика, восемь из десяти покупателей готовы доплатить за хороший вид из окна, а каждый второй — за подходящую планировку.
  1. Уникальные условия по ипотеке для семей

Льготная ипотека, в том числе предложения для семей с детьми — реальная возможность купить квартиру сейчас.

Лариса Самойлова констатирует, что выгодные ставки позволяют купить жилье лучшего качества:

— Льготные программы делают несомненно выгодной покупку квартиры сейчас, благодаря низким ставкам люди будут в прибыли уже на сдаче дома.

Например, при стоимости трехкомнатной квартиры площадью в 77 кв. м при первоначальном взносе в 3 млн рублей (продажная цена однокомнатной квартиры) примерный ипотечный платеж («семейная» ипотека под 6%, кредит на 20 лет) составит около 29 тысяч рублей, что сопоставимо с затратами на аренду квартиры. Уменьшить платеж могут внесенные средства маткапитала и суммы налогового вычета.

При этом, отмечают эксперты, средняя ставка по ипотеке может вырасти до 9% к концу года — стоит брать ипотеку не мешкая, сейчас.

По данным аналитиков экосистемы недвижимости «Метр квадратный», уже почти половина банков из более чем двадцати, представленных в ипотечном брокере компании, с начала июля пересмотрела свои ставки в сторону увеличения — в среднем на 0,4 п.п.

— Сегодня банки готовятся повышать ставки по жилищным кредитам, и при дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ они могут вырасти до 9% к концу года. По нашей оценке, новые условия будут сформированы на рынке в ближайшее время, а значит, прямо сейчас еще есть шанс взять ипотеку максимально выгодно, — комментирует генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

Застройщик может помочь и в создании дизайн-проекта семейной резиденции. Дизайнер ГК «Расцветай» рассказала, что сейчас в отделке новосибирцы любят скандинавский стиль, экомотивы, минимализм.

— Стало больше пожеланий по натуральным, природным материалам в отделке, — говорит эксперт. — Распространено требование по организации качественного рабочего места и зоны для общения всей семьи.

— Мы предлагаем эти квартиры как раз тем семьям, которые хотят жить удобно, но в черте города, и им они нравятся, — резюмирует рассказ о преимуществах семейных квартир в объектах ГК «Расцветай» Александр Задара. — По нашим наблюдениям, четверо из десяти покупателей выбирают квартиру именно здесь, а ведь риелторы «Центрального агентства недвижимости» показывают им в среднем до 6 объектов на этапе подбора.

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя», ООО «Расцветай на Маркса», СЗ «Расцветай на Обской», СЗ «Расцветай на Ядринцевской», СЗ «Дом на Шамшиных», СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

Фото ГК «Расцветай»

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство новостройки недвижимость надежный застройщик ГК Расцветай


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