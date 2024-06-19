На Троицу запустят дополнительный общественный транспорт в Новосибирске

22 и 23 июня 2024 года — Родительская суббота и праздник Святой Троицы. В эти дни люди отправляются на кладбища, чтобы почтить память усопших родных и близких.
Чтобы все желающие смогли добраться до общественных захоронений, в Новосибирске будет запущено дополнительное количество общественного транспорта.
Как сообщает мэрия Новосибирска, к городским кладбищам будут курсировать:
* троллейбусы № 2, 5 и 26;
* трамвай № 3;
* автобусы № 9, 23, 27, 36, 46, 50, 53, 54, 54к, 64, 68, 73 и 77л;
* маршрутные такси № 30, 30а и 73.
Также от остановки «Золотая Нива» до Гусинобродского кладбища будут ходить три дополнительных маршрутных такси.
Обратите внимание, что с 9 до 19 часов 22 и 23 июня будет ограничено движение транспорта по Заельцовскому, Гусинобродскому и Клещихинскому кладбищам.
Ранее редакция сообщала о том, что ограничение на парковку и движение транспорта введено в двух районах Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор — wirestock.
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