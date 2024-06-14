Ограничение на парковку и движение транспорта введено в двух районах Новосибирска

На парковку и движение автомобилей наложено временное ограничение в Центральном округе и Дзержинском районе Новосибирска.

— С 13 по 16 июня на 2 метра сужается проезжая часть ул. Светлой в районе здания № 195Б на ул. Николая Островского, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Также до 16 июня сужен на 4 метра парковочный карман вдоль проезжей части ул. Каменской в районе жилого дома № 86.

Ограничения введены из-за ремонтных работ на электрокабелях.

По 20 июня сужена проезжая часть улицы Промкирпичной в районе дома № 20 на два метра.

До 22 июня проезжая часть улицы Советской в районе дома № 54 будет сужена на восемь метров.

Данные изменения связаны с ремонтными работами на теплотрассах.

Ранее редакция сообщала о том, что режим повышенной готовности будет введен в Новосибирске из-за провала на Большевистской.