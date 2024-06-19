«Сибантрацит» восстанавливает сибирские леса

В этом году «Разрез Колыванский» и «Разрез Восточный» засадят саженцами сосны обыкновенной 109 га леса в Маслянинском, Куйбышевском и Тогучинском районах Новосибирской области. Это земли, на которых ранее прошла масштабная вырубка деревьев, а также территории, пострадавшие от пожаров. На сегодняшний день уже высажены 13 тысяч деревьев.

Аналогичные посадки Группа «Сибантрацит» проводит в Кузбассе. До конца года «Разрез Верхнетешский» засадит территорию в 75,5 га (около 230 тысяч саженцев).

Компенсационное лесовосстановление проводится ежегодно в рамках реализации национального проекта «Экология». По словам главного эколога «Разреза Колыванского» Артема Бурцева, работы по высадке деревьев осуществляет специализированный подрядчик, а предприятия регулярно проводят мониторинг состояния высаженных деревьев.

— Этап компенсационного лесовосстановления не завершается после высадки саженцев. Предприятия Группы обеспечивают агроуход за высаженными молодыми соснами в течение следующих 5-6 лет, — отметил эколог. — Согласно исследованиям, более 80% саженцев успешно приживаются. И в дальнейшем эти лесопосадки по решению областной комиссии переводят из категории земель, предназначенных для лесовосстановления, в земли, занятые лесными насаждениями.

С 2018 года Группа «Сибантрацит» в рамках компенсационного лесовосстановления высадила в Сибири около 5 млн деревьев. Однако компания не ограничивается данным нацпроектом и уделяет особое внимание экологическим мероприятиям на территориях присутствия.

Ежегодно сотрудники предприятий Группы совместно с жителями и администрациями озеленяют близлежащие населенные пункты. Одна из таких экологических акций состоялась недавно в Искитимском районе. На станции Евсино высадили 400 крупномерных пирамидальных тополей. Саженцы и всю необходимую для посадки технику предоставил «Обогатительный комплекс Листвянский», а работники предприятия в течение недели «возводили зеленый барьер», протяженность которого составила около километра.