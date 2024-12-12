На «Тяжстанкогидропрессе» планируют возродить основное производство

Площадка «Тяжстанкогидропресса» находится в поддерживающем состоянии. На площадке есть управляющая компания, руководители и специалисты, которые обеспечивают ее эксплуатацию. Об этом на итоговой годовой конференции сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
— Есть надежда, что при поддержке Минпромторга РФ предприятие возобновит работу, —отметил Травников.
По его словам, это обсуждалось во время недавнего визита в регион министра промышленности России Антона Алиханова.
—Надеюсь, что совместными усилиями мы привлечем инвестора, который сможет возобновить на предприятии профильное производство тяжелых станков, — заявил губернатор.
ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.
В августе 2023 года на сайтах раскрытия информации сообщалось, что 83% акций ранее крупнейшего машиностроительного завода Новосибирска ПАО «Тяжстанкогидропресс» приобрела компания ООО «Консалтинг Плюс», которую контролирует Елена Гинзбург. В июне 2024 на сайте суда появилась информация о признании недействительными торгов по продаже бездокументарных обыкновенных акций ПАО «Тяжстанкогидропресс», проведенных в январе 2023 конкурсным управляющим ООО СМЦ «Стиллайн» Айдаром Шамсиевым, а также о признании недействительным заключенный по результатам торгов договора между ООО СМЦ «Стиллайн» и ООО «Консалтинг Плюс»; о применении двойной реституции с обязанием сторон вернуть полученное по сделке. В суд также поступил иск об аресте акций, принадлежащих ООО «Консалтинг Плюс».
Весной 2024 на площадку «Тяжстанкогидропресса» попыталась зайти ГК «Феррум». Однако в июне стало известно, что инвестор передумал, так как на акции «Тяжстанкогидропресса» был наложен арест.
В сентябре 2024 года стало известно, что «Тяжстанкогидропресс» увеличивает уставный капитал.
Ранее редакция сообщала о том, что Александр Рудских назначен гендиректором «Тяжстанкогидропресса».
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова
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