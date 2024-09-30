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«Тяжстанкогидропресс» увеличивает уставный капитал

  • 30/09/2024, 10:00
Автор: Юлия Данилова
«Тяжстанкогидропресс» увеличивает уставный капитал
Размещение пройдет по закрытой подписке.

На внеочередное собрание акционеров ПАО «Тяжстанкогидропресс» вынесен вопрос об

увеличении уставного капитала компании путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки. Речь идет об обыкновенных акциях выпуска 1-01-10628-F от 1993 года. Такое решение принято 23 сентября на совете директоров. На какую сумму планируется увеличить уставный капитал предприятия — не уточняется.

По данным Seldon.Basis, уставный капитал предприятия составляет 116,25 тысяч рублей. По данным сайта раскрытия информации, 62, 2716% голосующих акций находятся у ООО «Консалтинг Плюс». Выручка компании в 2023 году составила 223,8 млн рублей (+37%), чистая прибыль — 24,11 млн (+1843%).

ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило  полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.

В августе 2023 года на сайтах раскрытия информации сообщалось, что 83% акций ранее крупнейшего машиностроительного завода Новосибирска ПАО «Тяжстанкогидропресс» приобрела компания ООО «Консалтинг Плюс», которую контролирует Елена Гинзбург. В июне 2024 на сайте суда появилась информация о признании недействительными торгов по продаже бездокументарных обыкновенных акций ПАО «Тяжстанкогидропресс», проведенных в январе 2023 конкурсным управляющим ООО СМЦ «Стиллайн» Айдаром Шамсиевым, а также о признании недействительным заключенный по результатам торгов договора между ООО СМЦ «Стиллайн» и ООО «Консалтинг Плюс»; о применении двойной реституции с обязанием сторон вернуть полученное по сделке. В суд также поступил иск об аресте акций, принадлежащих ООО «Консалтинг Плюс».

Весной 2024 на площадку «Тяжстанкогидропресса» попыталась зайти ГК «Феррум». Однако в июне стало известно, что инвестор передумал, так как на акции «Тяжстанкогидропресса» был наложен арест.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Рудских назначен гендиректором «Тяжстанкогидропресса».

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : Уставный капитал «Тяжстанкогидропресс»


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