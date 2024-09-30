«Тяжстанкогидропресс» увеличивает уставный капитал

На внеочередное собрание акционеров ПАО «Тяжстанкогидропресс» вынесен вопрос об

увеличении уставного капитала компании путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки. Речь идет об обыкновенных акциях выпуска 1-01-10628-F от 1993 года. Такое решение принято 23 сентября на совете директоров. На какую сумму планируется увеличить уставный капитал предприятия — не уточняется.

По данным Seldon.Basis, уставный капитал предприятия составляет 116,25 тысяч рублей. По данным сайта раскрытия информации, 62, 2716% голосующих акций находятся у ООО «Консалтинг Плюс». Выручка компании в 2023 году составила 223,8 млн рублей (+37%), чистая прибыль — 24,11 млн (+1843%).

ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.

В августе 2023 года на сайтах раскрытия информации сообщалось, что 83% акций ранее крупнейшего машиностроительного завода Новосибирска ПАО «Тяжстанкогидропресс» приобрела компания ООО «Консалтинг Плюс», которую контролирует Елена Гинзбург. В июне 2024 на сайте суда появилась информация о признании недействительными торгов по продаже бездокументарных обыкновенных акций ПАО «Тяжстанкогидропресс», проведенных в январе 2023 конкурсным управляющим ООО СМЦ «Стиллайн» Айдаром Шамсиевым, а также о признании недействительным заключенный по результатам торгов договора между ООО СМЦ «Стиллайн» и ООО «Консалтинг Плюс»; о применении двойной реституции с обязанием сторон вернуть полученное по сделке. В суд также поступил иск об аресте акций, принадлежащих ООО «Консалтинг Плюс».

Весной 2024 на площадку «Тяжстанкогидропресса» попыталась зайти ГК «Феррум». Однако в июне стало известно, что инвестор передумал, так как на акции «Тяжстанкогидропресса» был наложен арест.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Рудских назначен гендиректором «Тяжстанкогидропресса».