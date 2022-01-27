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Какой готовый бизнес пользовался спросом в Новосибирске в 2021 году?

  • 27/01/2022, 09:04
новости Новосибирска
В целом по России спрос на компании и организации среди предпринимателей вырос на 5%, а в Новосибирске снизился на 4%.

Самые востребованные

Эксперты Авито исследовали ситуацию на рынке готового бизнеса по итогам 2021 года.

Самым востребованным готовым бизнесом у россиян оказались интернет-магазины — спрос на предприятия в этой сфере вырос на 30% по сравнению с 2020 годом. В Новосибирске интернет-магазины рассматривали к приобретению на 36% больше пользователей Авито. Предприниматели искали производственные организации на 10% чаще по сравнению с 2020 годом. В Новосибирске спрос на компании в этой сфере вырос на 24%.

В некоторых сегментах в Новосибирске отмечались тренды противоположные общероссийским. Так, спрос на торговые предприятия за год по России вырос на 12%, а в Новосибирске сократился на 6%. Компаниями в сфере услуг в России интересовались на 4% больше пользователей Авито, в Новосибирске — на 7% меньше. Спрос на компании общественного питания в России практически не изменился за год, а в Новосибирске на 14%.

О покупке сельскохозяйственных организаций российские предприниматели задумывались на 5% реже в 2021 году. Упал спрос и на строительные и развлекательные компании — их искали на 14% и 20% реже по сравнению с 2020 годом. В Новосибирске сельскохозяйственные и строительные предприятия по итогам 2021 года оказались на 34% и 35% менее востребованными соответственно, а популярность развлекательного бизнеса снизилась на 17%.

— По итогам года мы видим, что предприниматели стали активнее покупать и продавать готовые бизнесы. Если в 2020 году спрос на предприятия в целом по стране немного снизился, то в 2021 году ситуация изменилась. Компании стали востребованее на 5%, а продавали их на 23% чаще. Это свидетельствует о том, что рынок готового бизнеса восстанавливается и продолжает набирать обороты, — комментирует Виктор Соковнин, руководитель категории «Товары для бизнеса». — На данный момент на Авито представлено более 39 000 объявлений о продаже готового бизнеса, поэтому любой желающий сможет выбрать для себя подходящий вариант и открыть свое дело.

Самые продаваемые компании

По данным Авито, количество объявлений о продаже готового бизнеса в России в 2021 году выросло на 23% по сравнению с 2020 годом. Чаще всего на продажу выставляли компании в сфере торговли — их размещали на сайте на 34% чаще по сравнению с 2020 годом. В Новосибирске на продажу было размещено на 7% больше торговых предприятий.

На втором месте оказались организации в сфере услуг — их выставляли на продажу на 28% чаще по сравнению с 2020 годом. В Новосибирске количество размещенных на Авито компаний в этой сфере выросло на 16%.

На 23% увеличилось число объявлений о продаже интернет-магазинов, а производственные компании в 2021 году продавцы размещали на сайте на 20% чаще. Выбор готовых онлайн-компаний стал в 2 раза шире в Калининграде, а в Набережных Выбор для желающих приобрести интернет-магазин или производственную организацию в Новосибирске стал на 8% и 31% шире соответственно.

Количество объявлений о продаже предприятий общественного питания в целом по стране выросло на 10%. Жители Новосибирска продавали компании в сфере общественного питания на 8% реже.

Число предложений по продаже строительных предприятий в 2021 году соответствовало количеству 2020 года. В Новосибирске строительные компании размещали на продажу на 7% чаще.

В 2021 году предприниматели также не спешили избавляться от сельскохозяйственных предприятий и компаний в сфере развлечений — число объявлений об их продаже снизилось на 13% и 15% соответственно. Продать организацию в сфере сельского хозяйства в Новосибирске хотели на 65% меньше пользователей Авито, а развлекательные бизнесы размещали на Авито на 14% реже.

Средняя цена и динамика рынка

Самыми дорогими компаниями на Авито в России по итогам 2021 года стали сельхозпредприятия. За год компании в сфере сельского хозяйства выросли в цене на 44%, а их средняя стоимость составила 4 000 000 рублей. На втором месте оказались производственные организации — приобрести их можно было в среднем за 1 000 000 рублей, при этом за год цена стала выше на 5%. В число самых дорогостоящих также вошли предприятия общественного питания, средняя стоимость которых составила 800 000 рублей.

Предприятия в сфере развлечений стали дороже на 9% в 2021 году, их продавали в среднем за 600 000 рублей. Компании из сферы услуг стоили в среднем 450 000 рублей, что ниже цены 2020 года на 8%. Стать владельцем строительной организации можно было в среднем за 400 000 рублей, за год стоимость не изменилась. Торговые предприятия стали дороже на 3% по сравнению с 2020 годом. Средняя стоимость торговой точки составила 400 000 рублей.

Наиболее бюджетным вариантом готового бизнеса оказались предприятия в сфере онлайн-торговли — стоимость интернет-магазинов составила в среднем 115 000 рублей. По сравнению с 2020 годом они стали дороже на 44%.

Купить готовый бизнес в сфере сельского хозяйства в Новосибирске в 2021 году можно было в среднем за 700 000 рублей. Производственные предприятия стоили 2 100 000 рублей, компании в сфере общепита — 1 100 000 рублей. Организации в сфере развлечений и услуг продавали в среднем за 700 000 и 600 000 рублей соответственно. Строительную компанию можно было приобрести в среднем за 1 000 000 рублей, а торговое предприятие — за 700 000 рублей. Интернет-магазины продавали на Авито в городе дешевле всего — в среднем за 60 000 рублей.

Фото pixabay.com — Tumisu

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Экономика бизнес


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