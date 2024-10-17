На ул. Героев Революции добавлено 12 остановок и уложено 3,4 километра асфальта

Последним из них стала улица Героев Революции в Первомайском районе, которая сейчас проходит этап приёмки. Работы выполнялись в комплексе, обновлена как проезжая часть, так и прилегающие территории. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев оценил качество проведённых работ.

Завершается реализация нацпроекта БКД, который был запланирован на этот год. Приняты 13 из 14 объектов, и сейчас проходит приёмка последнего – улицы Героев Революции. Также ведутся завершающие работы по другим программам. В этом строительном сезоне правительство области выделило чуть более 1 миллиарда рублей на ремонт 37 участков, 33 из которых уже приняты. Кроме того, из городского бюджета выделены средства на 23 объекта, работы здесь также подходят к завершению, отметил мэр Кудрявцев.

Улица Героев Революции была отремонтирована на протяжении 3,4 км от улицы Первомайской до роддома № 7. Работы заняли два года и включали фрезерование асфальта, укладку двух слоёв асфальтобетона и обустройство газонов. Генеральный директор подрядной организации ООО «Дорсиб Плюс» Дмитрий Харланов сообщил, что рабочая комиссия проверила участок и отметила некоторые недостатки, которые будут устранены перед окончательной приемкой.

Мэр также добавил, что идет реализация программы по обновлению остановочных павильонов: на улице Героев Революции установлено уже 7 новых конструкций из запланированных 12.